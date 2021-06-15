Кілька тижні тому компанія Ubisoft провела гучну презентацію відеогри Far Cry 6. Щоправда, на цьому розробники не стали зупинятися, а вже у межах виставки E3 поділилися новою та цікавою інформацією.

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Найцікавіше, що відеогра Far Cry 6 "завітала" не лише на презентацію Ubisoft Forward. У межах саме цієї події геймерам показали кінематографічний трейлер гри, а також розповіли про різноманітні доповнення для неї. А от геймплей Far Cry 6 продемонстрували вже під час спільної презентації Xbox та Bethesda. Варто відзначити, що представлений ігровий процес записаний на консолі Xbox Series X (в 4K при 60 FPS).

Новий геймплейний трейлер присвячений озброєнню та різноманітним варіантам гри. Геймерам показали роботу системи прихованих вбивств, усунення цілей на дальніх дистанціях, а також методи диверсійної діяльності. Загалом у цьому трейлері Ubisoft знову зробила серйозну ставку саме на зброю. З цікавого можна ще відзначити, що у грі з'явиться справжній танк та автомобіль з прикріпленим планером.

Також розробники представили нового улюбленця, який допомагатиме революціонерам. Компанію ручному алігатору та песику без задніх ніг складе величезний бойовий півень з рокерським нашийником. Напевно, він буде закльовувати ворогів чи роздирати їх своїми лапами. У новому трейлері з'явився й місцевий диктатор Антон Кастільо, який розмовляв про майбутнє Яри з якимось невідомим персонажем.

Наостанок варто додати, що реліз відеогри Far Cry 6 відбудеться вже 7 жовтня на PC (EGS та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 915 гривень, на PlayStation – 1899 гривень, а на Xbox – 60 доларів.

Новий геймплейний трейлер відеогри Far Cry 6 – відео