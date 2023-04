Ubisoft запустили бета-тест "власної Call of Duty" – безплатного шутера XDefiant

Ubisoft оголосили про початок закритого бета-тестування своєї майбутньої безкоштовної гри XDefiant, яку дехто вже охрестив головним конкурентом Call of Duty. Деталі – у матеріалі.

Ubisoft вирішила скласти конкуренцію Activision у царині багатокористувацьких шутерів і запустила бета-тест амбітного проєкту під назвою XDefiant, інформує 24 Канал.

Важливо PIN-UP Foundation допоміг з евакуацією за кордон українців, які через війну втратили житло

Тестування є кросплатформним на ПК, PS5 і Xbox Series X/S і триватиме до 23 квітня. Охочі взяти участь геймери можуть зареєструватися на сайті.

На гравців чекатимуть чотири фракції, натхненні іншими відомими проєктами від Ubisoft: The Cleaners (з The Division), Libertad (з Far Cry 6), Echelon (з серії Splinter Cell) і Phantoms (з Ghost Recon Phantoms).

Кожна фракція містить по три персонажі, при цьому один з них стає доступним з самого початку, в той час, як решту треба розблокувати за допомогою виконання місій.

Керуючи ними, гравці можуть змагатися на 14 картах, використовуючи 24 види зброї, 44 апгрейди до неї та п'ять вибухових пристроїв. Доступними для гри є цілих п'ять режимів: Escort, Zone Control, Hot Shot, Domination та Occupy.

Огляд мап та режимів, доступних в грі: відео

Хоча прогрес, здобутий в беті, не перенесеться в повну версію гри, Ubisoft повідомили, що тестери зможуть зберегти до 10 ексклюзивних косметичних предметів.

Цікаво, що XDefiant розробляється підрозділом Ubisoft San Francisco, а очолює роботу над проєктом виконавчий продюсер Марк Рубін, який раніше займав ту ж посаду в студії Infinity Ward, що відома своєю роботою над декількома проєктами з франшизи Call of Duty.

Трейлер XDefiant: відео

Саме цей фактор змусив шанувальників шутера від Activision стежити за новинкою, а деякі з них у соцмережах уже розсипались у похвальних відгуках для XDefiant, заявляючи, що у ній є все чого бракує останній Call of Duty.

Також відомо, що розробники планують розвивати гру сезонами, методом популярного зараз бойового пропуску, поступово додаючи новий контент – фракції, карти та зброю.

При цьому остаточна дата релізу XDefiant все ще не відома.