Ubisoft закрили підрозділ, що створив одну з кращих метроїдваній, але не звільнили працівників

За чутками, Ubisoft закрили дочірній підрозділ Montpellier, що стояв за створенням Prince of Persia: The Lost Crown. Працівників перевели на розробку ремейку класичної гри студії.

Портал Insider Gaming засмутив усіх шанувальників Prince of Persia: The Lost Crown – однієї з кращих метроїдваній останніх років, новиною про розформування студії, що її створила.

До теми "Найкраща метроїдванія десятиріччя", – перші відгуки на Prince of Persia: The Lost Crown

Сиквелу не буде, команду перевели на інший проєкт

Повідомляється, що підрозділ Ubisoft Montpellier був розпущений через "незадовільні" продажі The Lost Crown.

На момент закриття, команда пітчила нові доповнення для гри на додачу до Mask of Darkness, що з'явилося у вересні, а також планувала сиквел проєкту, але керівництво Ubisoft відкинуло ці ідеї через фінансові ризики.

Трейлер доповнення – дивіться відео

Джерела Insider Gaming стверджують, що понад дюжина членів команди залишилися в структурі Ubisoft та були переведені в підрозділ Ubisoft Milan, який працює над ще не анонсованим ремейком 2D платформера Rayman.

Проєкт розробляється під кодовою назвою "Project Steamboat" і стане першою повноцінною грою однієї з фірмових франшиз студії з часів Rayman Legends 2013 року випуску.