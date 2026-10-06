Керівник Ubisoft згадав про франшизу Watch Dogs: чи варто чекати нових ігор

Шпигунська франшиза Watch Dogs залишається важливою для компанії Ubisoft, проте фанатам не варто чекати на вихід нової гри найближчими роками. Про це повідомив керівник французького видавництва під час щорічної зустрічі з інвесторами.

Секретна пауза та реструктуризація

Генеральний директор компанії Ів Гільмо заявив, що зараз розробники не працюють над жодною новою частиною серії хакерських екшенів. Проєкт поки не передали жодній із новостворених автономних творчих студій, тому активне виробництво продовження фактично зупинили, пише Video Games Chronicle.

Ця серія є важливим брендом для нашого майбутнього, але зараз її не плануємо передавати творчій студії до потенційного переосмислення,

– прокоментував Гільмо.

Французький гігант нещодавно провів масштабну реструктуризацію, під час якої керівники скасували шість проєктів та закрили дві студії ради економії коштів. Зараз видавець зосередив усі сили на розвитку серій Assassin's Creed та Far Cry, для яких готують одразу кілька нових ігор. До того ж розробники намагаються зрозуміти, як виділити потенційну новинку на тлі майбутнього релізу Grand Theft Auto 6.

Доля фільму та майбутнє франшизи

Водночас у розробці залишається повноцінний художній фільм за мотивами ігрового всесвіту. Творча команда завершила зйомки стрічки ще два роки тому, а торік провела додаткові перезйомки. Проте дата прем'єри кіноадаптації досі залишається таємницею.

Остання гра серії Watch Dogs Legion вийшла у 2020 році та отримала стримані відгуки від спільноти. Попри це, керівництво компанії сподівається повернути хакерський екшен до життя у майбутньому.