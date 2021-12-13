Ubisoft зареєструвала торгову марку Splinter Cell: нова інформація про відродження франшизи

Віддані шанувальники довгими роками чекають на продовження відомої серії шпигунських екшенів, і схоже, що нещодавно Ubisoft зареєструвала нову торгову марку для нього.

Мережа продовжує наповнюватися чутками про те, що повернення легендарного шпигуна Сема Фішера вже близько. Цього разу по це засвідчили одразу два фактори: реєстрація торгової марки та нова інформація від іменитого інсайдера.

Попередні чутки Повернення легенди: інсайдери стверджують, що Ubisoft дала добро на продовження Splinter Cell

Чимало геймерів досі вважають Splinter Cell однією з найкращих AAA франшиз, адже кожна гра серії дарувала гравцям неповторний стелс, креативний ігровий процес та першокласний шпигунський сюжет.

Торгова марка

Чутки про те, що планується перезапуск серії почали ширитися ще в жовтні цього року, проте саме зараз вони отримали своєрідне предметне підтвердження. Річ у тому, що 6 грудня Ubisoft зареєструвала нову торгову марку "Splinter Cell".

До того ж в документі, у графі "товари та послуги" зазначено наступне:

Розважальні послуги, а саме надання комп'ютерних ігор в режимі онлайн для інших користувачів у глобальних та локальних комп'ютерних мережах.

Інформація інсайдера

Цікавості ситуації додало те, що декількома днями пізніше поважний інсайдер та ігровий журналіст Том Хендерсон, на власній сторінці у твітері, розкрив деякі подробиці про майбутню гру.

Перш за все, він розповів, що проєкт знаходиться на ранній стадії розробки та навіть не має остаточної назви. Попри це у планах розробників уже є певна структура – планується відкритий світ, на кшталт того "як він був зроблений у Halo Infinite".

Мається на увазі, що в Infinite гравець може сам обирати побічні активності на зразок пошуку предметів чи захоплення ворожих баз у відкритій "пісочниці", але майже всі основні завдання проходять усередині зачинених локацій.

Геймплей Splinter Cell: Blacklist (2013)



Окрім порівняння з проєктом від Bungie Хендерсон також зазначив, що майбутній Splinter Cell можна буде схарактеризувати як "більш стелсовий Asassins Creed".

За інформацією журналіста, Ubisoft нарешті зважилася на розробку нової частини франшизи, задля того, щоб повернути довіру старих фанатів, розчарованих останніми релізами компанії.

Імовірний офіційний анонс може відбутися у 2022 році.