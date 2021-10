Гуру стелсу Сем Фішер повертається. Принаймні саме так стверджують свіжі чутки із джерел порталу VGC.

З моменту виходу останньої частини франшизи Splinter Cell: Blacklist минуло довгих вісім років. За цей час елементи серії були представлені в інших проєктах Ubisoft, таких як провальна гра для мобілок Elite Squad та VR–проєкт, який ще навіть не випущено. Сам Сем Фішер також епізодично з'являвся в іграх студії, проте жодних натяків на нові проєкти конкретно по серії Splinter Cell не було, попри її шалену популярність.

Сем Фішер у Blacklist / зображення з Steam

Аж ось, згідно з даними отриманими порталом VGC, Ubisoft схвалили старт розробки поки що безіменної гри у світі Splinter Cell, заснованому на однойменних романах Тома Кленсі. На потіху шанувальників, інсайдери запевняють, що продовження розроблятиметься не для VR чи мобільних пристроїв, а стане повноцінним ААА проєктом.

Попри надзвичайно ранню стадію розробки існує мізерний шанс, що офіційний анонс можна очікувати уже в наступному році. Щоправда, невідомим залишається те, який саме підрозділ Ubisoft відповідальний за проєкт, але ймовірно, це не студія, що базується в штаб-квартирі компанії в Монреалі. Також невідомо чи збереже майбутня новинка серії стиль вдумливої однокористувацької гри чи отримає перекваліфікацію в мультиплеєр чи щось подібне.

Стрілянини у Splinter Cell: Blacklist / зображення з Steam

Окрім цієї інформації авторитетний інсайдер Джефф Грабб і взагалі шокував публіку заявою про те, що розробники вже навіть тестували майбутній проєкт прямо перед виставкою E3 2021. За його інформацією, невеликій групі тестерів дали пограти в ремейк Prince of Persia: The Sands of Time та новий Splinter Cell. При цьому у стелс-екшені був доступний зовсім невеликий навчальний рівень, що об'єднував класичні механіки серії та деякі елементи франшизи Hitman.

Це все приводить до думки, що продовження сильно відрізнятиметься від попередниць. Зокрема у підтвердження цьому можна пригадати торішні слова генерального директора Ubisoft Іва Гійємо, який натякаючи на нову частину Splinter Cell, припустив, що серія повинна оновитися для сучасної епохи.

Коли ви створюєте гру, ви повинні переконатися, що у ній з'явиться щось, що буде достатньо відрізнятися від того, що ви робили раніше, – заявив він.

Що це означатиме для майбутнього франшизи Splinter Cell поки що невідомо, адже на цій ранній стадії розвитку проєкт, ймовірно, ще довгий час залишатиметься оповитим таємницею.