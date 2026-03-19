Ще одна гучна перестановка в Ubisoft: творців Rainbow Six закриють і переведуть у "техпідтримку"

Ubisoft продовжує масштабну перебудову бізнесу та скорочення витрат. Під хвилю змін потрапила американська студія Red Storm Entertainment – одна з ключових команд, пов'язаних із серіями Tom Clancy. Частину співробітників звільнили, а сам підрозділ змінює напрям роботи.

Французький видавець Ubisoft оголосив про новий етап своєї організаційної та операційної перезавантаження. Як повідомляє медіа IGN, керівництво компанії розіслало внутрішнє повідомлення співробітникам, у якому підтвердило припинення виробництва ігор у студії Red Storm Entertainment. У межах цього рішення було звільнено 105 розробників.

Чому Red Storm більше не створюватиме нові ігри?

Цікаво, що студію не ліквідують повністю. Її переводять у допоміжний формат роботи: надалі команда зосередиться на технічній підтримці внутрішнього рушія Snowdrop та виконанні IT-завдань для інших підрозділів Ubisoft.

Фактично Red Storm перетвориться на сервісний центр, який допомагатиме іншим студіям компанії з інфраструктурою та технологіями.

За інформацією джерела GamesIndustry.biz усередині Ubisoft, компанія пообіцяла звільненим співробітникам "всебічну підтримку". Мовиться, зокрема, про виплату вихідної допомоги та інші програми супроводу.

Чим відома Red Storm?

Red Storm Entertainment має довгу історію в ігровій індустрії. Студію заснували у листопаді 1996 року за участю письменника Тома Кленсі. Саме за мотивами його творів команда створила десятки проєктів, серед яких – оригінальна Tom Clancy’s Rainbow Six.

У 2000 році студія стала частиною Ubisoft і випустила першу Tom Clancy’s Ghost Recon. Над розвитком Rainbow Six команда працювала до 2008 року, а над Ghost Recon – до 2012-го. Згодом франшизи передали іншим внутрішнім студіям видавця.

Після цього Red Storm переорієнтувалася на експерименти з віртуальною реальністю. У різні роки вона випустила такі проєкти, як Werewolves Within (2016), Star Trek: Bridge Crew (2017) та Assassin’s Creed Nexus VR (2023). Також до 2024 року студія займалася розробкою умовно-безплатного шутера Tom Clancy’s The Division: Heartland.