CS:GO лише на 3 місці, а Україна не у топі: відомі відеоігри та країни, у яких найбільше чітерів

Аналітики встановили відеоігри та країни, у яких найбільша кількість чітерів. Цікаво, що серед українців мало чітерів, бо наша країна знаходиться майже на дні цього антирейтингу.

Чітерство це дуже серйозна проблема для всіх відеоігор, які проходять в онлайні. Серед професійних кіберспортсменів іноді зустрічаються такі "поганці", а про звичайних геймерів можна й не згадувати. Саме цьому питанню й присвячене останнє дослідження від компанії Surfshark.

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Одразу зазначимо, що нас не вразила їх методологія, бо число чітерів визначали за кількістю пошукових запитів та переглядів у Google та YouTube. У дослідженні від Surfshark взяли участь лише 15 шутерів від першого обличчя, тому й вони шукали запити пов'язані із "wallhack" та "aimbot". Перша група чітів допомагає бачити ворожих гравців через стіни, а друга – точніше стріляти.

Кількість чітерів у кожній країні розраховували за схожим принципом, щоправда, ще використовували спеціальну формулу. Тому й отримали не загальну кількість чітерів, а число пошукових запитів на мільйон населення. Варто відзначити, що враховувались лише ті люди, які користуються інтернетом. Такі методи визначення важко назвати точними, проте, певні висновки все ж таки зробити можна.

Згідно з їхніми даними, найбільша кількість чітерів у Fortnite. Ця відеогра дуже впевнений лідер за цим показником. Цікаво, що такі "шанувальники" цього проєкту віддають перевагу групі чітів, які допомагають точніше стріляти. Overwatch знаходиться на 2 сходинці, а розподіл гравців за видом чітів схожий. Цікаво, що фанати цієї гри навіть створили спеціальну групу із назвою Overwatch Police Department. Учасники якої грають у відеогру, щоб патрулювати її та задокументовувати всі порушення. Гра CS:GO опинилася лише на 3 місці, а попит серед таких геймерів мають засоби, які допомагають бачити через стіни.

Відеоігри, у яких найбільша кількість чітерів / світлина із порталу Surfshark

"Чемпіонами" серед країн можна назвати наступні: Швеція, США та Австралія. Трохи менше чітерів у Грузії, Великій Британії, Франції та навіть Монголії. Україна до антирейтингу таких країн не потрапила, у нас приблизно 500 пошукових запитів про чіти на мільйон населення. Такий результат означає, що в Україні не так й багато чітерів.

Країни, у яких найбільша кількість чітерів / світлина із порталу Surfshark