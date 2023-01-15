Вчора у Стокгольмі відбулася церемонія HLTV Award Show 2022 на якій роздали найголовніші нагороди з дисципліни CS:GO за минулий рік, не обійшлося там і без тріумфу українців, повідомляє 24 канал.

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Наставник української команди Natus Vincere Андрій "B1ad3" Городенський отримав звання найкращого тренера року, однак кращим колективом все ж визнали організацію FaZe Clan.

Чудово бути тут, але в Україні зараз війна. Мені пощастило бути тут, коли у нашій країні відбуваються жахливі речі. Будь ласка, не забувайте про це, підтримуйте Україну та донатьте через платформу UNITED24, – сказав зі сцени Городенський у своїй промові.

А нагороду найкращого гравця CS:GO у світі в третій, рекордний раз, отримав 25-річний Олександр Костилєв, більш відомий шанувальникам кіберспорту як s1mple.

Статистика Костилєва за 2022 рік / зображення hltv.org

Отримавши нагороду, Олександр також виголосив чуттєву промову з метою нагадати глядачам про важливість підтримки України у війні проти Росії й висловив думку про те, що саме кіберспорт здатний показати світу, як бути хорошою людиною.

Найважливіше: хоч мені та моїм тіммейтам зараз сумно, я дуже пишаюся тим, що я українець. Я пишаюся своєю країною, собою та нашим президентом, людьми які воюють за свободу та демократію в усьому світі, – сказав Сімпл.

Закінчив снайпер гаслом "Слава Україні! Героям Слава!" чим зірвав оплески зали.

Повна промова Сімпла з українськими субтитрами: відео

В загальний список 20 найкращих гравців 2022 року потрапив ще один кіберспортсмен з NAVI – Валерій "b1t" Ваховський. Молодий українець посів 16 місце.