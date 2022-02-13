І в Україні також: Sony несподівано підняла ціну на PC-версію Horizon Zero Dawn

Компанія Sony раптово підняла ціну на PC-версію Horizon Zero Dawn, яка вийшла ще у 2020 році. Подібне рішення торкнулося й України, де її вартість зросла майже на 300 гривень.

Напевно, вже всі користувачі PlayStation знають, що через кілька днів відбудеться реліз відеогри Horizon Forbidden West. Щоправда, цими вихідними геймери обговорюють не довгоочікуваний сиквел, а рішення Sony, яке пов'язано з першою частиною.

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Несподіване рішення

Річ у тім, що її представники раптово підняли ціну на PC-версію відеогри Horizon Zero Dawn, яка вийшла ще в серпні 2020 року (на PlayStation в лютому 2017 року). Компанія Sony поки не коментувала таке рішення, а тому наразі невідомо, що ж спровокувало таке зростання вартості.

Варто відзначити, що подібне зростання ціни вже відбулося в Steam та Epic Games Store. Також додамо, що воно не торкнулося інших проєктів компанії Sony, які виходили на PC.

Як змінилася ціна

Одразу ж варто відзначити, що від такого рішення постраждали геймери з багатьох країн світу. Не стала винятком й Україна, де відеогра Horizon Zero Dawn тепер коштує 999 гривень, хоча раніше її можна було придбати за 709 гривень.

Додамо, що з врахуванням найбільшої знижки (-50%) її можна було купити за 354 гривні. А тому можна припустити, що під час розпродажів мінімальна ціна на цю відеогру тепер становитиме 499 гривень.

Найбільше від такого раптово рішення постраждали гравці з Казахстану, Уругваю, Філіппін, Індії та Індонезії. Річ у тім, що в цих країнах ціна на Horizon Zero Dawn взагалі зросла у два рази та більше. Також відзначимо, що в деяких регіонах її вартість знизилася, наприклад, в Південній Кореї та ПАР.

Трейлер відеогри Horizon Zero Dawn: відео