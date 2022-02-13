Наверное, уже все пользователи PlayStation знают, что через несколько дней состоится релиз видеоигры Horizon Forbidden West. Правда, в эти выходные геймеры обсуждают не долгожданный сиквел, а решение Sony, которое связано с первой частью.

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Неожиданное решение

Дело в том, что ее представители внезапно подняли цену на PC-версию Horizon Zero Dawn, которая вышла еще в августе 2020 года (на PlayStation в феврале 2017 года). Компания Sony пока не комментировала такое решение, поэтому пока неизвестно, что же спровоцировало такой рост стоимости.

Следует отметить, что подобный рост цены уже произошел в Steam и Epic Games Store. Также добавим, что он не коснулся других проектов компании Sony, выходивших на PC.

Как изменилась цена

Сразу же стоит отметить, что от такого решения пострадали геймеры из многих стран мира. Не стала исключением и Украина, где видеоигра Horizon Zero Dawn теперь стоит 999 гривен, хотя раньше ее можно было приобрести за 709 гривен.

Добавим, что с учетом самой большой скидки (-50%) ее можно было купить за 354 гривны. Поэтому можно предположить, что во время распродаж минимальная цена на эту видеоигру теперь будет составлять 499 гривен.

Больше всего от такого внезапного решения пострадали игроки из Казахстана, Уругвая, Филиппин, Индии и Индонезии. Дело в том, что в этих странах цена на Horizon Zero Dawn вообще выросла в два раза и больше. Также отметим, что в некоторых регионах ее стоимость снизилась, например, в Южной Корее и ЮАР.

Трейлер видеоигры Horizon Zero Dawn: видео