Розробники нарешті оголосили остаточну дату релізу гри. Крім того, геймерам повідомили її системні вимоги.

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Дата релізу Sherlock Holmes The Awakened

Гра стане доступною вже 11 квітня 2023 року на всіх платформах, для яких її розробляли – ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch.

Frogwares також випустила свіжий трейлер Sherlock Holmes The Awakened. У першій половині ролика розкривається сюжетна зав'язка під нарізку кадрів з демонстрацією локацій і персонажів.

Доктор Ватсон повідомляє про жахливі події та дикість, яку він ніколи раніше не бачив. Глядачі можуть побачити підвішені тіла й фанатика, який проголошує про пробудження землі.

Трейлер Sherlock Holmes The Awakened: дивіться відео

Далі йдуть геймплейні кадри Sherlock Holmes The Awakened. Користувачі можуть побачити звичні для серії механіки – огляд предметів, пошук доказів, складання правильного ланцюжка дій і вибір одягу.

Після оголошення дати релізу Frogwares опублікувала системні вимоги гри в Steam. Також студя відкрила попередні замовлення, за які можна отримати набір костюмів для Шерлока Холмса.

Мінімальні вимоги

ОС : Windows 10 (64-біт);

: Windows 10 (64-біт); процесор : Intel Core i5-3470 або AMD Ryzen 3 1200;

: Intel Core i5-3470 або AMD Ryzen 3 1200; оперативна пам'ять : 8 Гбайт;

: 8 Гбайт; відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Гбайт) або AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт).

Рекомендовані вимоги