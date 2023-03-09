Українські розробники назвали дату релізу й системні вимоги Sherlock Holmes The Awakened

Українським розробникам зі студії Frogwares раніше довелося відтермінувати дату релізу гри Sherlock Holmes The Awakened через ракетні обстріли Росії. Та тепер геймерам залишилося чекати зовсім недовго.

Розробники нарешті оголосили остаточну дату релізу гри. Крім того, геймерам повідомили її системні вимоги.

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Дата релізу Sherlock Holmes The Awakened

Гра стане доступною вже 11 квітня 2023 року на всіх платформах, для яких її розробляли – ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch.

Frogwares також випустила свіжий трейлер Sherlock Holmes The Awakened. У першій половині ролика розкривається сюжетна зав'язка під нарізку кадрів з демонстрацією локацій і персонажів.

Доктор Ватсон повідомляє про жахливі події та дикість, яку він ніколи раніше не бачив. Глядачі можуть побачити підвішені тіла й фанатика, який проголошує про пробудження землі.

Трейлер Sherlock Holmes The Awakened: дивіться відео

Далі йдуть геймплейні кадри Sherlock Holmes The Awakened. Користувачі можуть побачити звичні для серії механіки – огляд предметів, пошук доказів, складання правильного ланцюжка дій і вибір одягу.

Після оголошення дати релізу Frogwares опублікувала системні вимоги гри в Steam. Також студя відкрила попередні замовлення, за які можна отримати набір костюмів для Шерлока Холмса.

Мінімальні вимоги

ОС : Windows 10 (64-біт);

: Windows 10 (64-біт); процесор : Intel Core i5-3470 або AMD Ryzen 3 1200;

: Intel Core i5-3470 або AMD Ryzen 3 1200; оперативна пам'ять : 8 Гбайт;

: 8 Гбайт; відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Гбайт) або AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт).

Рекомендовані вимоги