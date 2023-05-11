Українська команда з CS:GO Monte стала легендами останнього Мейджору в історії гри

Історичний день для українських шанувальників CS:GO, адже колектив Monte героїчно вийшов до стадії легенд турніру BLASTtv Paris Major 2023. Детальніше – у матеріалі.

Сьогодні завершується етап челенджерів (претендентів) на останньому в історії CS:GO Мейджорі у Парижі й в українських шанувальників кіберспорту є причини для радощів, інформує 24 Канал.

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На цій стадії Україну представляв колектив з Монастирища, що на Черкащині, з красномовною назвою Monte.

Раніше ми згадували про те, що їм доведеться виступати на найважливішому турнірі року без тренера, однак це не стало на заваді хлопцям, хоча шлях й був доволі тернистим.

Розпочали свою дорогу на турнірі вони грою проти грізних опонентів з FaZe.

Попри досить рівну гру на карті Ancient, дався в знаки досвід володарів Intel Grand Slam і вони не без проблем, але все ж переграли український колектив з рахунком 16:14.

Результат проти FaZe / Скриншот з hltv

Наступними опонентами Monte стали Fluxo, з якими у хлопців уже не виникло проблем – як результат впевнені 16:8 на Overpass.

При загальному рахунку 1-1 жереб звів українців з російською командою, яка спонсорується кривавим режимом Путіна та фірмою Лукойл зокрема.

На превеликий жаль, в Оруджева та компанії не пішла гра і гості з боліт відсвяткували перемогу з досить розгромним рахунком 16:6.

Результат проти forze / Скриншот з hltv

Після цієї поразки на шляху до виходу в омріяну стадію легенд перед Monte було два матчі у форматі bo3 (три мапи до двох перемог).

Першими під гарячу руку потрапили The Mongols, яких хлопці впевнено здолали 2:0 за мапами, 16:13 на Nuke та 16:12 на Anubis.

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Останнім шансом потрапити в плей-оф мейджору для Monte була перемога над бразильцями з paiN.

Попри те, що майже всі аналітики вважали український колектив фаворитами, гра вийшла напрочуд напруженою та "валідольною".

На першій карті, якою стала коронна для Monte Anubis, гейм-план бразильців виявився кращим та анулював старання номінальних господарів – 16:10 за paiN.

Однак, якраз наприкінці першої мапи Monte розігралися, що успішно продемонстрували на виборі суперників Nuke, де просто таки знищили опонентів, перегравши їх з неймовірним рахунком 16:1.

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Вирішальним кроком судилося стати Mirage, де попри провальний старт за сторону терористів (0:5), наші хлопці змогли завершити першу половину з мінімальним відставанням – 8:7.

Перейшовши за сторону захисту, Monte показали напрочуд впевнену гру та подарували українським шанувальникам CS:GO справжнє свято, завершивши мапу з рахунком 16:10 на свою користь, та вийшовши у стадію легенд.

До речі, матчі у ній стартуватимуть уже 13 травня, а переглянути їх з українськими коментарями можна буде на Twitch каналах студії Maincast.