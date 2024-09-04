Доля розпорядилася так, що молодий кіберспортсмен Артем Мороз, більш відомий як r1nkle зіграє проти свого товариша Ігоря "w0nderful" Жданова в рамках ESL Pro League Season 20, повідомляє Games 24.

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Протистояння обіцяє бути напруженим

4 серпня о 20:30 за Києвом відбудеться матч групи А, де інтернаціональний колектив "народжених перемагати" зійдеться з відомою шведською командою Ninja in Pyjamas.

У складі останніх з недавніх пір виступає колишній гравець іншого українського кіберспортивного клубу B8 – Артем "r1nkle" Мороз.

Це протистояння стане для хлопця першою офіційною зустріччю проти одного з його друзів, снайпера NAVI – Ігоря Жданова.

За прогнозами букмекерів Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу в ESL Pro League Season 20. Коефіцієнт на їхній виграш – 4.15. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet.



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Про дружбу між хлопцями стало відомо з інтерв'ю Артема ютуб-каналу "Кацапське Інферно", де той розповів, що вони жили в одному дворі, ходили в одну школу та гуляли в спільній компанії.

Масла у вогонь підливають слова самого r1nkle, які прозвучали в одному з інтерв'ю та за які його вже підколов у соцмережі гравець Natus Vincere Юстінас "jL" Лекавічус.

Якщо порівнювати мене з w0nderful, то я думаю ми дуже схожі, але вважаю, що я його переможу,

– колись сказав Мороз.

Отож, цікаво буде поглянути хто з хлопців максимально допоможе своєму колективу опинитися у фіналі верхньої сітки групи А на ESL Pro League Season 20, попри те що явним фаворитом матчу вважають NAVI.