Нещодавно ми розповідали, що українська студія GSC Game World підкорегувала на український лад підзаголовок відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2. А вже сьогодні з'явилася інформація про те, що схожою ініціативою відзначилися й розробники зі шведської студії Paradox Development.

До теми Прислухалися до українців: розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті змінили підзаголовок гри

Несподівана підтримка від авторів Crusader Kings III

Отже, ще 10 березня для відеогри Crusader Kings III вийшло невелике оновлення з досить цікавим пунктом, який всі помітили лише сьогодні. Річ у тім, що розробники зі шведської студії вирішили змінити англомовний варіант назви Києва.

Раніше у відеогрі Crusader Kings III він був написаний на російський лад – "Kiev", а от після оновлення можна побачити правильний варіант – "Kyiv". Офіційно своє рішення вони не коментували, хоча в описі вищезгаданого оновлення є інформація про таку зміну.

Сподіватимемося, що правильний варіант написання з'явиться й в інших популярних стратегіях Paradox Development.

Згадка про зміну в описі оновлення / Фото з твітера Mr. Timeline