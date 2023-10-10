Українську гру про піратські пригоди Corsairs Legacy вже можна передзамовити

Гра Corsairs Legacy про піратські пригоди від української студії Mauris вже доступна до передзамовлення на Steam. Також вже зараз можна зіграти в її оновлену демоверсію.

Окрім стандартної версії, також пропонується видання Supporter Pack. Ця версія дозволяє додатково підтримати команду розробників.

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Українська гра Corsairs Legacy

Corsairs Legacy – це пригодницький симулятор піратського життя. Гравцю доведеться взяти на себе роль контрабандиста Руфуса Монро, який перевозить товари через військові патрулі в Карибському морі.

Коли звичний рейд на острови Трінідад і Тобаго йде не за планом, Руфус і його команда опиняються віч-на-віч з іспанським військовим кораблем, що й стає початком нової несподіваної пригоди.

Згодом команда вирушає в подорож небезпечними водами Карибського моря, щоб виконати серію ризикованих завдань. Розробники обіцяють захопливі пригоди – від контрабанди через моря, що ретельно охороняються, до участі в епічних морських битвах проти могутніх імперій.

Трейлер гри Corsairs Legacy: дивіться відео

Стандартна версія передзамовлення вартістю 20 доларів пропонує ключ до цифрової копії гри Corsairs Legacy. Версія Supporter Pack за ціною 30 доларів, окрім стандартної гри, також включає унікальну холодну зброю, унікальний скін головного героя, стилізовані шпалери на робочий стіл та цифровий артбук.

Сьогодні на Steam вже доступна оновлена демо-версія гри. Повноцінний реліз Corsairs Legacy запланований до кінця 2023 року, але конкретної дати досі немає.