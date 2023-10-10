Кроме стандартной версии также предлагается издание Supporter Pack. Эта версия позволяет дополнительно поддержать команду разработчиков.

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Украинская игра Corsairs Legacy

Corsairs Legacy – это приключенческий симулятор пиратской жизни. Игроку придется взять на себя роль контрабандиста Руфуса Монро, перевозящего товары через военные патрули в Карибском море.

Когда привычный рейд на острова Тринидад и Тобаго идет не по плану, Руфус и его команда оказываются лицом к лицу с испанским военным кораблем, что и становится началом нового неожиданного происшествия.

Впоследствии команда отправляется в путешествие по опасным водам Карибского моря, чтобы выполнить серию рискованных задач. Разработчики обещают увлекательные приключения – от контрабанды через тщательно охраняемые моря до участия в эпических морских битвах против могущественных империй.

Трейлер игры Corsairs Legacy: смотрите видео

Стандартная версия предзаказа стоимостью 20 долларов предлагает ключ к цифровой копии игры Corsairs Legacy. Версия Supporter Pack по цене 30 долларов, кроме стандартной игры, также включает уникальное холодное оружие, уникальный скин главного героя, стилизованные обои на рабочий стол и цифровой артбук.

Сегодня на Steam уже доступна обновленная демо-версия игры. Полноценный релиз Corsairs Legacy запланирован до конца 2023 года, но конкретной даты до сих пор нет.