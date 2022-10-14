Попри шалену популярність відеоігор, середньостатистичний геймер деякими людьми досі стереотипно уявляється як якийсь ледачий школяр чи студент. На щастя, є низка надзвичайно відомих і харизматичних зірок, які руйнують подібні уявлення, розповідає 24 канал.

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36-річна акторка, ймовірно, найбільш відома тим, що прикрашає собою блокбастери Майкла Бея, але багато кого здивує, що вона також досить досвідчений геймер.

Хоча дівчина, можливо, не планувала розповідати про своє хобі, все ж на поверхню випливла любов зірки до франшизи Halo. Вже після цього, у 2011 році в інтерв'ю виданню Collider Меган таки зізналася, що їй подобається грати в Halo Reach онлайн з іншими людьми.

Вони поняття не мають хто я. Вони навіть жартують над моїм нікнеймом, тому що він кумедний. І вони всі купка хлопців, і зрозуміло, що я дівчина, тому вони висміюють мене, але навіть не підозрюють, над ким кепкують, – розповідала акторка.

Проте не лише шутери від першої особи приваблюють зірку "Трансформерів". Чимало уваги Меган також приділяє файтингам. Одного разу в інтерв'ю Cinepop дівчина навіть зізналася, що їй було б страшенно цікаво зіграти роль Кітани з Mortal Kombat.

Меган та Кітана / колаж comicbook.com

А лише торік в коментарі для People, акторка розповіла як буквально "знищила" у MK свого бойфренда, репера Machine Gun Kelly.

За словами Фокс, хлопець ніколи не бачив як вона грає та не здогадувався про її майстерність, а далі все було справою техніки.

Ми придбали останню версію Mortal Kombat, завантажили її, і я розгромила його. Буквально знищувала його кожного разу, коли ми билися. Ми зіграли близько 40 з гаком матчів, і я кожного разу перемагала, – розповіла Меган.

Меган Фокс та MGK (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) / зображення people.com

Отож, Меган володіє не лише вбивчою красою, але й непоганим скілом у відеоіграх.