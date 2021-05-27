Uncharted 4 на PC та майбутнє God of War: найцікавіше з нової презентації Sony для інвесторів

Кілька днів тому компанія Sony провела презентацію для своїх інвесторів. Нової інформації чимало, хоча є дві дуже цікаві новини, які особливо виділяються.

Напевно, всі геймери знають, що минулого тижня відбувся реліз відеогри Days Gone на PC. Тривалий час цей проєкт був ексклюзивом для консолі PlayStation 4, але й він вже повторив долю Horizon Zero Dawn. Найцікавіше, що це не останні відеоігри від Sony, які можуть з'явитися на PC.

Актуально Перегнала консольний оригінал: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Days Gone на PC

Варто розпочати з того, що кілька днів тому компанія Sony провела закриту презентацію для своїх інвесторів. А всі додаткові матеріали з цієї події з'явилися у мережі сьогодні вночі. Цікавої інформації чимало, але особливо виділяється новина про реліз відеогри Uncharted 4: A Thief's End на PC. Звісно, користувачі у мережі здогадувалися, що Sony продовжить випускати свої старі відеоігри на PC. Щоправда, навряд чи хтось міг спрогнозувати, що наступною стане саме ця гра про пригоди Нейтана Дрейка.

Представники компанії Sony поки не коментували цю інформацію, але виглядає все достатньо логічно. Судячи з цієї презентації, такі релізи потрібні для залучення нової аудиторії (розширення географії). Також подібні відеогри приносять компанії гарні прибутки та перекривають затрати на процес портування. Варто додати, що зараз у розробці знаходиться повноцінний фільм про пригоди молодого Нейтана, який має вийти на початку 2022 року. Можливо, реліз Uncharted 4: A Thief's End на PC відбудеться десь ближче до цієї дати.

Відеоігри, які Sony планує портувати (портувала) на PC / Скриншот з презентації Sony

З цікавого ще можна відзначити, що навіть зараз не зрозуміло, яка ж буде назва у нової частини із серії God of War. Фанати називають її "Ragnarok", але цю інформацію розробники не підтверджували. Цікаво, що спочатку у цій презентації представники Sony чомусь використали фанатський логотип та назву, але пізніше змінили. Також гра відсутня у списку майбутніх релізів для PlayStation 4, можливо, проєкт буде ексклюзивом саме для нової консолі. Хоча є й інший варіант, можливо, нова частина просто вийде не у цьому році.

Майбутні релізи для консолі PlayStation 4 / Скриншот з презентації Sony

Наостанок варто ще раз нагадати, що офіційного підтвердження від компанії Sony поки немає. А з повною презентацією можна ознайомитися за цим посиланням.