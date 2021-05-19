Реліз пригодницької відеогри Days Gone відбувся ще у квітні 2019 року. Розробником цього проєкту виступила студія Bend Studio, а видавцем – компанія Sony. Два роки ця гра була ексклюзивом для консолі PlayStation 4, але у травні 2021 року вона вирішила "завітати" й на PC.

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Реліз відеогри на персональні комп'ютери відбувся ще вчора (18 травня), тому вже чимала кількість геймерів та критиків встигла ознайомитися з новим продуктом. На агрегаторі рецензій Metacritic цю гру вже встигло оцінити 28 видань (критиків) із середнім показником у 78 балів. Зрозуміло, що у сучасних реаліях таку оцінку важко назвати високою, але це однаково поки краще за версію з консолі PlayStation 4. Тоді гру оцінило 109 провідних видань з показником всього у 71 бал.

Розробників дуже хвалять за прекрасну якість цього порту та фінальну оптимізацію цієї гри. Критики відзначають технічну складову, яка на PC стала помітно краще. Варто нагадати, що версію для PlayStation 4 найбільше критикували саме за баги та інші технічні недоліки. Загалом інші плюси та мінуси цього проєкту не змінилися, тому оцінки й вийшли достатньо близькими. Хоча деякі видання також незадоволені відсутністю у версії для PC деяких сучасних технологій (DLSS та трасування променів).

А от користувачі платформи Steam виставили цій версії відеогри Days Gone дуже високі бали. Зараз гру оцінило понад 1,5 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 92%. Загалом звичайні геймери також виділяють якість цього порту та відсутність технічних недоліків. Гравці відзначають, що відеогра працює стабільно, а також без неприємних вильотів чи інших багів. Геймери активно рекомендують саме версію Days Gone на PC, користувачам, які ще не знайомі з цією грою.

Цікаво, що чимало гравців у своїх рецензіях просять компанію Sony зайнятися портуванням й інших ексклюзивів з консолей серії PlayStation. Наостанок варто відзначити, що цю гру можна придбати у сервісах Steam та Epic Games Store за 999 гривень.

Трейлер відеогри Days Gone – відео