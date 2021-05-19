Релиз приключенческой видеоигры Days Gone состоялся еще в апреле 2019 года. Разработчиком этого проекта выступила студия Bend Studio, а издателем – компания Sony. Два года эта игра была эксклюзивом для консоли PlayStation 4, но в мае 2021 года она решила "заглянуть" и на PC.

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Релиз видеоигры на персональные компьютеры состоялся еще вчера (18 мая), поэтому уже немалое количество геймеров и критиков успело ознакомиться с новым продуктом. На агрегаторе рецензий Metacritic эту игру уже успело оценить 28 изданий (критиков) со средним показателем в 78 баллов. Понятно, что в современных реалиях такую оценку трудно назвать высокой, но это все равно пока лучше за версию с консоли PlayStation 4. Тогда игру оценило 109 ведущих изданий с показателем всего в 71 балл.

Разработчиков очень хвалят за прекрасное качество этого порта и финальную оптимизацию этой игры. Критики отмечают техническую составляющую, которая на PC стала заметно лучше. Стоит напомнить, что версию для PlayStation 4 больше всего критиковали именно за баги и другие технические недостатки. В общем другие плюсы и минусы этого проекта не изменились, поэтому оценки и получились достаточно близкими. Хотя некоторые издания также недовольны отсутствием в версии для PC некоторых современных технологий (DLSS и трассировки лучей).

А вот пользователи платформы Steam выставили этой версии видеоигры Days Gone очень высокие баллы. Сейчас игру оценило более 1,5 тысячи пользователей со средним рейтингом в 92%. В общем обычные геймеры также выделяют качество этого порта и отсутствие технических недостатков. Игроки отмечают, что видеоигра работает стабильно, а также без неприятных вылетов или других багов. Геймеры активно рекомендуют именно версию Days Gone на PC, пользователям, которые еще не знакомы с этой игрой.

Интересно, что многие игроки в своих рецензиях просят компанию Sony заняться портированием и других эксклюзивов из консолей серии PlayStation. Напоследок стоит отметить, что эту игру можно приобрести в сервисах Steam и Epic Games Store за 999 гривен.

Трейлер видеоигры Days Gone – видео