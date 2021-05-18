Игрок под псевдонимом UnNameD навсегда вписал свой никнейм в историю Grand Theft Auto V, ведь стал первым в истории, кому удалось совершить невероятное достижение.

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Благодаря собственному мастерству и щепотке удачи, геймер сумел завершить всю основную сюжетную линию игры, не получив ни одного очка урона. Это достижение столь удивительное, что звучит абсолютно нереалистично, учитывая, сколько раз в GTA персонажей атакуют с помощью разнообразного оружия и какой в игре "напряженный" трафик на дорогах.

Отслеживать свой прогресс ему помогла модификация для GTA V под названием "One Hit Knock Out". Она снижает уровень здоровья главного героя ровно до одной единицы – таким образом любой полученный урон становится фатальным, что исключает возможность мошенничества. Во время своего прохождения UnNameD также не пользовался броней и специальными способностями героев.

Обычный день Майкла в GTA V / изображение spiria.com

Для обычных геймеров, прохождение основной истории GTA V займет около 30 часов. Спидранеры же могут преодолеть игру меньше чем за 6 часов, а если использовать возможность "пропуска" миссий, то это время становится еще меньше – мировой рекорд составляет 3 часа 20 минут. Прохождение UnNameD с таким сложным челленджем заняло у него около 9 часов.

Первая часть невероятного прохождения GTA V​

Однако, если вы думаете, что геймеру все удалось с первого раза – вы сильно ошибаетесь. По словам самого игрока, успешной стала только 48–я по счету попытка, что демонстрирует невероятную целеустремленность и только добавляет восторга от свершения UnNameD.

На данный момент это бесспорно одно из самых исключительных достижений GTA V за все время ее существования и вряд ли кто-то скоро сможет его повторить.