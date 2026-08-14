Розробник Uncharted не хоче, щоб ремейки існували, й закликав студію не переробляти минуле

Ветеран студії Naughty Dog Бенсон Рассел, який розробляв перші три частини Uncharted, виступив із різкою критикою ідеї створення ремейку оригінальної гри. На його думку, пригоди Натана Дрейка не потребують переосмислення, оскільки вони досі залишаються актуальними та доступними для гравців.

Чому ремейк може зашкодити оригіналу

У розмові з журналістами Рассел пояснив, що ремейки мають сенс лише для тих проєктів, які застаріли настільки, що в них неможливо грати сьогодні. Як приклад він навів System Shock, де незручне керування відштовхувало аудиторію. Про це пише видання Video Games Chronicle.

Дизайнер нагадав, що трилогія Uncharted вже отримала якісне оновлення у складі збірки The Nathan Drake Collection, яка стабільно працює на сучасних консолях PlayStation.

Uncharted як явище залишається в дусі часу. Вже існує версія, в яку можна грати на сучасних консолях, щоб отримати цей досвід. Який сенс робити ремастер або ремейк?

– прокоментував колишній дизайнер Naughty Dog Бенсон Рассел.

Розробник також застеріг від спроб змінити тональність гри. Деякі прихильники вважають, що першій частині варто додати драматизму та спокійнішого темпу, характерного для останніх проєктів студії.

Однак Рассел переконаний, що така трансформація вимагатиме повного переписування сценарію. Це, зрештою, знищить дух першоджерела та змінить ключові сцени, які зробили гру культовою.

Мені просто незрозумілий сенс створення ремейку. Вам довелося б переписати всю історію, щоб зробити її кращою, а це означає, що ви зміните дух, сцени та саму суть того, чим була перша частина,

– заявив Бенсон Рассел.

Майбутнє серії поза ремейками

Попри популярність ідеї оновлення старої класики, дизайнер вважає, що старі ігри мають залишатися в минулому. Він зізнався, що мав подібні сумніви навіть щодо ремейку The Last of Us Part 1.

Остання велика гра серії, Uncharted 4: A Thief's End, вийшла у 2016 році, а за рік світ побачив самостійне доповнення The Lost Legacy. У 2022 році розробники випустили збірку Legacy of Thieves Collection для нових платформ, проте Рассел закликає не зупинятися на цьому.

Він пропонує Naughty Dog не озиратися назад, а створити абсолютно новий проєкт у тому ж всесвіті. На думку дизайнера, кращим рішенням було б випустити гру про більш ранні часи, яка б повернулася до коріння серії та водночас запропонувала гравцям свіжий досвід, а не просте копіювання старих напрацювань.