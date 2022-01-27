Учора компанія Electronic Arts несподівано анонсувала, що працює одразу над трьома відеоіграми у всесвіті "Зоряних війн". На тлі такого анонсу в мережі з'явилася ще одна новина, яка одразу ж зацікавила всіх шанувальників цього популярного всесвіту.

До теми Шутер, стратегія та сиквел: Electronic Arts анонсувала три відеогри у всесвіті "Зоряних війн"

Річ у тім, що автор ютуб-каналу The Vault виклав у відкритий доступ геймплей амбітної відеогри Star Wars 1313, про яку студія LucasArts вперше згадала ще влітку 2012 року. Додамо, що її представники встигли не просто анонсувати відеогру, а й повноцінно її представити. Цей проєкт дуже сподобався шанувальникам "Зоряних війн", а тому вони з нетерпінням стали чекати на його реліз.

Щоправда, останнього так й не сталося, а все тому, що вже на початку 2013 року розробку відеогри офіційно скасували. Сталося це через те, що компанія Disney придбала та закрила студію LucasArts. З того часу в мережі з'являються лише різноманітні "зливи", а шансів на відродження майже й немає.

Відео, яке з'явилося на ютуб-каналі The Vault, складається з трьох різних частин. Перша присвячена прогулянці вулицями Корусанта, друга – гонитві, яка проходить на дахах місцевих хмарочосів, а третя – демонстрації анімацій. Варто додати, що в такому стані відеогра дуже схожа на проєкти з популярної серії Uncharted.

Наостанок варто відзначити, що навіть зараз інформації про Star Wars 1313 дуже мало. Відомо, що розроблювалася вона на ігровому рушії Unreal Engine 3, а головним героєм мав стати молодий Боба Фетт. Тобто події скасованої гри повинні були розгорнутися між третім та четвертим епізодами. Також розробники згадували, що планували зробити акцент на зброю та ґаджети, які характерні для найманців, а не для джедаїв.

"Злитий" геймплей відеогри Star Wars 1313: відео