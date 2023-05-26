Вілл Сміт зіграє головну роль у безкоштовній RPG на виживання: трейлер

Трейлер рольової гри на виживання Undawn підтвердив, що популярний актор Вілл Сміт дебютує в ігровій індустрії. Він зіграє головну роль у гру компанії-видавця Tencent.

Вілл Сміт був зіркою незліченної кількості фільмів, тож саме час попробувати себе в ігровій індустрії. Ба більше, у грі буде очевидна схожість з фільмом "Я – Легенда", в якому Сміт раніше зіграв головну роль.

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Вілл Сміт у грі Undawn

Гра Undawn вийде вже 15 червня. Тож гравці дуже скоро зможуть об'єднатися один з одним, щоб перемогти натовпи ворогів на мобільних пристроях і ПК.

Tencent підтвердив роль Вілла Сміта в Undawn, опублікувавши відео на ютубі, в якому висвітлюється персонаж і деякі його короткі взаємодії в середовищі відкритого світу, розробленому Lightspeed Studios.

Відео починається з персонажа Сміта, який готується захистити себе від хвилі ворогів, які налітають на нього. Значно більший монстр із помаранчевими шипами на спині ледве розминається зі Смітом зі зброєю в руках, який вчасно ковзає зі шляху, щоб перемогти ворога.

Трейлер гри Undawn: дивіться відео

Оскільки трейлер Undawn з Віллом Смітом завершився сценою з персонажем, що йшов покинутою міською вулицею, як це робив Роберт Невілл у "Я – легенда", шанувальники Tencent отримали уявлення про масштаби відкритого світу.