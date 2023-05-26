Уилл Смит был звездой бесчисленного количества фильмов, поэтому самое время попробовать себя в игровой индустрии. Более того, в игре будет очевидно сходство с фильмом "Я – Легенда", в котором Смит ранее сыграл главную роль.

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Уилл Смит в игре Undawn

Игра Undawn выйдет уже 15 июня. Так что игроки очень скоро смогут объединиться друг с другом, чтобы победить толпы врагов на мобильных устройствах и ПК.

Tencent подтвердил роль Вилла Смита в Undawn, опубликовав видео на ютубе, где освещается персонаж и некоторые его короткие взаимодействия в среде открытого мира, разработанном Lightspeed Studios.

Видео начинается с персонажа Смита, который готовится оградить себя от волны налетающих на него врагов. Значительно больший монстр с оранжевыми шипами на спине едва разминается со Смитом с оружием в руках, который вовремя скользит по пути, чтобы победить врага.

Трейлер игры Undawn: смотрите видео

Поскольку трейлер Undawn с Виллом Смитом завершился сценой с шедшим заброшенной городской улицей персонажем, как это делал Роберт Невилл в "Я – легенда", поклонники Tencent получили представление о масштабах открытого мира.