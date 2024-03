PlayStation 2 це улюблена фанатами консоль із величезною бібліотекою відеоігор, яка і по цей день продовжує приваблювати колекціонерів та шанувальників тієї, якщо дозволите, початкової епохи ігрової індустрії.

Однак екземпляр, світлинами якого поділився користувач Reddit під ніком LTRace, привабить і пересічних геймерів.

На серії фотографій можна побачити єдину у своєму роді PlayStation 2 у формі автомобіля, яка свого часу була створена для реклами Need for Speed: Most Wanted (2005 року випуску).

Унікальна консоль / Фото з Reddit

Ця раритетна PS2 у формі BMW, була виготовлена компанією Spiritplayers та використовувалась як частина демонстрації гри на Leipzig Games Convention у Німеччині.

Однією з найкрутіших її деталей є спеціальний невеликий автомобільний ключ, який використовується для ввімкнення консолі.

Окрім того, дисковод розташований під капотом "автівки".

Прихований дисковод / Фото з Reddit

Консоль, як уже зазначалося, існує лише в одному екземплярі, що робить її неймовірно бажаним предметом для усіх колекціонерів.

PlayStation 2 Most Wanted / Фото з Reddit

Попри величезний ажіотаж, поточний статус і місцеперебування цієї PS2 залишаються загадкою, адже LTRace не володіє нею, а лише знайшов ці фото на одному з сайтів та покращив якість аби поділитися зі спільнотою.