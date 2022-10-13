Майстерність – це далеко не стовідсоткова запорука вдалої гри, адже до неї завжди потрібно додати дрібку везіння, що і вдалося стрімеру Testy, повідомляє 24 канал.

Читайте також Футбол заради перемоги: PIN-UP Ukraine підтримала благодійний матч в Одесі

Допоки Warzone 2 лише готується до релізу, геймери все ще змагаються у навичках виживання в королівській битві в оригінальній грі.

В одному з чергових матчів, американський стрімер під ніком Testy, перебуваючи в повітрі, побачив опонента, що нарізав кола на літаку в приблизно 200 метрах від нього. Геймер, не довго думавши, вирішив зробити постріл, як то кажуть, на удачу і вона його не підвела.

Неймовірний постріл Tasty: відео

Стрімер розгубився та навіть не знав як реагувати на цей дивовижний постріл. Те ж сталося і з його друзями, здавалося, що вони просто не могли повірити власним очам.

Згодом хайлайт Tasty завірусився сторінками шанувальників Warzone у різноманітних соцмережах. Там багато геймерів почали називати його "ймовірно найкращим" кліпом за всю історію гри з чим досить важко не погодитися.