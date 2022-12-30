Mario 64 (1996 року) – об'єктивно дуже стара гра, що не заважає їй бути однією з найпопулярніших дисциплін серед спідраннерів, саме тому шанувальників цього проєкту дуже важко здивувати. Однак одному стрімеру це все ж вдалося, повідомляє 24 канал.

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Контент-мейкер під ніком CZR 2.5 роки готувався для того, щоб встановити новий світовий рекорд зі швидкості проходження Mario 64, однак з одним невеличким ускладненням.

Річ у тому, що рекорд з проходження звичайним способом становить 6 хвилин і 27 секунд і побити його ще те завдання, тож CZR поставив собі дещо іншу ціль.

Отож, молодик вирішив поєднати дві свої пристрасті: відеоігри та музику аби за їх допомогою встановити новий, повністю унікальний рекорд.

У підсумку це вилилось у захопливі 19 хвилин та 48 секунд – саме стільки знадобилося стрімеру аби пройти Mario 64 на барабанах.

Рекордна спроба: відео

Щодо подальших планів, то CZR вже розглядає кілька ігор для подібних проходжень.

На олівчику в стрімера знаходяться Super Mario Bros. 3, Goldeneye, Minecraft та Zelda: Majora's Mask.