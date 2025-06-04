Unreal Engine 5․6: Epic Games представила нову версію рушія з покращеною продуктивністю

Epic Games анонсувала нову версію рушія Unreal Engine 5.6, зосереджену на оптимізації продуктивності для сучасних консолей і малопотужних ПК. Серед головних нововведень – покращення графіки, анімації та фізики, але найбільший акцент зроблено саме на зниженні вимог до заліза без втрати якості.

За словами Жюльєна Маршана, старшого директора з розробки фреймворку в Epic, рушій демонструє суттєве зростання продуктивності в порівнянні з попередніми версіями, інформує 24 Канал.

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Під час демонстрації представили технічну версію The Witcher 4 від CD Projekt RED, яка працювала зі стабільними 60 кадрами за секунду з увімкненим трасуванням променів – і все це на стандартній PlayStation 5, а не моделі Pro. Хоча точну роздільну здатність не вказали, графіка вражала: густе листя, шерсть тварин, фізика тканин та інші ефекти.



Ліс виглядає неймовірно деталізовано та живо / Скриншот 24 Каналу

Це особливо показово, зважаючи на те, що APU в PS5 – це доволі обмежене рішення за сучасними мірками. Відповідно, на ПК з подібною або трохи потужнішою конфігурацією гра має працювати навіть краще, якщо буде належна оптимізація.

Серед ключових новацій Unreal 5.6:

Nanite Foliage – система адаптивного воксельного рендерингу дерев, листя та інших природних об'єктів. Вона замінює далекі полігони кубами, дозволяючи рендерити значні масиви рослинності зі збереженням тіней. В The Witcher 4 кожне дерево складалося з 28 модульних частин, які повторювалися тисячі разів. Але ця технологія буде доступна широкій аудиторії лише в Unreal Engine 5.7.

– система адаптивного воксельного рендерингу дерев, листя та інших природних об'єктів. Вона замінює далекі полігони кубами, дозволяючи рендерити значні масиви рослинності зі збереженням тіней. В The Witcher 4 кожне дерево складалося з 28 модульних частин, які повторювалися тисячі разів. Але ця технологія буде доступна широкій аудиторії лише в Unreal Engine 5.7. Нова система анімації – створена для ефективного рендерингу сотень детально анімованих персонажів одночасно. У демонстрації від CD Projekt RED таких героїв було понад 300. Всі вони використовували скелетну анімацію з м’язовими деформаціями, що, втім, не завадило рушію утримувати 60 fps.

– створена для ефективного рендерингу сотень детально анімованих персонажів одночасно. У демонстрації від CD Projekt RED таких героїв було понад 300. Всі вони використовували скелетну анімацію з м’язовими деформаціями, що, втім, не завадило рушію утримувати 60 fps. Покращений фізичний рушій Chaos. Зокрема, модулі Chaos Cloth (для тканин) і Chaos Flesh (для анімації м’язів) роблять деформації тіла більш природними. Також додано попередньо обраховану динаміку рідин, що дозволяє реалізовувати складні ефекти з меншими витратами обчислювальних ресурсів під час гри.



Фізика води на новому рушії вийшла на новий рівень / Скриншоти 24 Каналу

Ефективна робота рушія на базовій PS5 – добрий сигнал і для ПК-геймерів. Для порівняння, PS5 має 36 обчислювальних блоків RDNA 2 – стільки ж, скільки Radeon RX 6600 XT, випущена у 2021 році. Нова RX 9060 XT на тому ж рівні кількості блоків демонструє продуктивність у 2,5 раза вищу.

Теоретично, ПК з цією відеокартою повинен справлятися з іграми на рушії UE 5.6 не гірше, ніж PS5. Але на практиці якість портів залишається визначальним фактором.

Завдяки таким нововведенням Unreal Engine 5.6 може стати важливим кроком до зниження системних вимог без шкоди для візуальної якості ігрового контенту.

До речі, нещодавно творці The Witcher 3 розкрили, яка сцена з гри викликала найбільше суперечок під час розробки. Виявилося, що це була сцена з купанням Геральта у The Witcher 3.