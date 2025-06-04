По словам Жюльена Маршана, старшего директора по разработке фреймворка в Epic, движок демонстрирует существенный рост производительности по сравнению с предыдущими версиями, информирует 24 Канал.

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Во время демонстрации представили техническую версию The Witcher 4 от CD Projekt RED, которая работала со стабильными 60 кадрами в секунду с включенной трассировкой лучей – и все это на стандартной PlayStation 5, а не модели Pro. Хотя точное разрешение не указали, графика впечатляла: густая листва, шерсть животных, физика тканей и другие эффекты.



Лес выглядит невероятно детализировано и живо / Скриншот 24 Канала

Это особенно показательно, учитывая то, что APU в PS5 – это довольно ограниченное решение по современным меркам. Соответственно, на ПК с подобной или чуть более мощной конфигурацией игра должна работать даже лучше, если будет надлежащая оптимизация.

Среди ключевых новаций Unreal 5.6:

Nanite Foliage – система адаптивного воксельного рендеринга деревьев, листьев и других природных объектов. Она заменяет дальние полигоны кубами, позволяя рендерить значительные массивы растительности с сохранением теней. В The Witcher 4 каждое дерево состояло из 28 модульных частей, которые повторялись тысячи раз. Но эта технология будет доступна широкой аудитории лишь в Unreal Engine 5.7.

– система адаптивного воксельного рендеринга деревьев, листьев и других природных объектов. Она заменяет дальние полигоны кубами, позволяя рендерить значительные массивы растительности с сохранением теней. В The Witcher 4 каждое дерево состояло из 28 модульных частей, которые повторялись тысячи раз. Но эта технология будет доступна широкой аудитории лишь в Unreal Engine 5.7. Новая система анимации – создана для эффективного рендеринга сотен детально анимированных персонажей одновременно. В демонстрации от CD Projekt RED таких героев было более 300. Все они использовали скелетную анимацию с мышечными деформациями, что, впрочем, не помешало движку удерживать 60 fps.

– создана для эффективного рендеринга сотен детально анимированных персонажей одновременно. В демонстрации от CD Projekt RED таких героев было более 300. Все они использовали скелетную анимацию с мышечными деформациями, что, впрочем, не помешало движку удерживать 60 fps. Улучшенный физический движок Chaos. В частности, модули Chaos Cloth (для тканей) и Chaos Flesh (для анимации мышц) делают деформации тела более естественными. Также добавлена предварительно просчитанная динамика жидкостей, что позволяет реализовывать сложные эффекты с меньшими затратами вычислительных ресурсов во время игры.



Физика воды на новом движке вышла на новый уровень / Скриншоты 24 Канала

Эффективная работа движка на базовой PS5 – хороший сигнал и для ПК-геймеров. Для сравнения, PS5 имеет 36 вычислительных блоков RDNA 2 – столько же, сколько Radeon RX 6600 XT, выпущена в 2021 году. Новая RX 9060 XT на том же уровне количества блоков демонстрирует производительность в 2,5 раза выше.

Теоретически, ПК с этой видеокартой должен справляться с играми на движке UE 5.6 не хуже, чем PS5. Но на практике качество портов остается определяющим фактором.

Благодаря таким нововведениям Unreal Engine 5.6 может стать важным шагом к снижению системных требований без ущерба для визуального качества игрового контента.

Кстати, недавно создатели The Witcher 3 раскрыли, какая сцена из игры вызвала больше всего споров во время разработки. Оказалось, что это была сцена с купанием Геральта в The Witcher 3.