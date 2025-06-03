Среди разнообразия сцен в The Witcher 3 одним из самых памятных и мемных стал эпизод с купанием Геральта, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Интересно Некоторые звуки из Cyberpunk 2077 удивят вас своим происхождением – разработчики шокировали геймеров

Обнаженность вызвала кучу дискуссий

В видео, которое было посвящено 10-й годовщине игры, режиссер-постановщик проекта Филипп Вебер раскрыл интересный факт об этой сцене.

Оказалось, она дольше всего была предметом обсуждения разработчиков, а точнее один ее элемент.

Я не знаю, уместно ли об этом говорить, но одна из самых длинных переписок в истории нашей компании касалась того, насколько голым должен быть Геральт в сцене в ванной. Когда он встает, как много нам следует показать?

– рассказал Вебер.

То, что может показаться несущественным, на самом деле имело огромную роль, ведь именно с этой сцены начинается игра, поэтому ее увидит буквально каждый кто хотя бы раз ее запустит.

Разговор разработчиков – смотрите видео

В конце разработчики выбрали "золотую середину" и показали "обнаженность в определенном европейском стиле", говорит Вебер.

То, что именно эта сцена стала одной из самых известных в культовой RPG, показывает, что создатели сделали все правильно.