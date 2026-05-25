Це не Fortnite: Epic Games несподівано обрала першу гру для Unreal Engine 6

Epic Games вперше показала гру на Unreal Engine 6, але головним майданчиком для нового рушія стала не Fortnite. Компанія зробила ставку на інший культовий проєкт, який давно потребував технічного оновлення.

Epic Games офіційно представила першу гру, яка перейде на новий рушій Unreal Engine 6. Нею стала популярна мережевa аркада Rocket League від студії Psyonix, розповідає 24 Канал.

Анонс прозвучав під час кіберспортивного турніру Rocket League Championship Series 2026: Paris Major. Разом із заявою Epic Games показала 35-секундний тизер, створений на новому рушії.

У ролику можна побачити оновлені арени, більш деталізовані моделі автомобілів і кінематографічні кадри з новим освітленням. Відео супроводжується коротким слоганом: "Нова ера. Новий рушій. Rocket League. Unreal Engine 6".

Для багатьох вибір Rocket League став несподіванкою. Журналісти PC Gamer звернули увагу, що Epic Games вирішила показати Unreal Engine 6 саме на цій грі, а не на Fortnite – своєму найуспішнішому і найвідомішому проєкті.

Втім, у такого рішення є логічне пояснення. Fortnite працює на Unreal Engine 5 ще з 2021 року й досі виглядає технічно сучасно. Натомість Rocket League досі використовує Unreal Engine 3 – рушій, який вийшов ще наприкінці 2006 року. Через це гра роками отримувала лише локальні покращення, а її технічна база давно вважалася застарілою.

Перехід на Unreal Engine 6 може стати для Rocket League найбільшим технологічним оновленням за всю історію гри. Поки що Epic Games не розкриває деталей щодо дати релізу оновлення або конкретних змін у геймплеї. Також невідомо, чи торкнеться апгрейд системи фізики, мережевого коду та кіберспортивної інфраструктури.

Окрему увагу привертає і сам Unreal Engine 6. Попередня версія рушія – Unreal Engine 5 – дебютувала у 2020 році та швидко стала стандартом для сучасних AAA-ігор завдяки технологіям Nanite і Lumen. Водночас рушій отримав суперечливу репутацію через проблеми з оптимізацією та продуктивністю в багатьох нових релізах.

На цьому фоні цікаво, чи зможе Unreal Engine 6 не лише покращити графіку, а й вирішити головні претензії розробників та гравців до сучасних ігор на рушії Epic Games.