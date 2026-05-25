Epic Games официально представила первую игру, которая перейдет на новый движок Unreal Engine 6. Ею стала популярная сетевая аркада Rocket League от студии Psyonix, рассказывает 24 Канал.

Анонс прозвучал во время киберспортивного турнира Rocket League Championship Series 2026: Paris Major. Вместе с заявлением Epic Games показала 35-секундный тизер, созданный на новом движке.

В ролике можно увидеть обновленные арены, более детализированные модели автомобилей и кинематографические кадры с новым освещением. Видео сопровождается коротким слоганом: "Новая эра. Новый движок. Rocket League. Unreal Engine 6".

Для многих выбор Rocket League стал неожиданностью. Журналисты PC Gamer обратили внимание, что Epic Games решила показать Unreal Engine 6 именно на этой игре, а не на Fortnite – своем самом успешном и известном проекте.

Впрочем, у такого решения есть логическое объяснение. Fortnite работает на Unreal Engine 5 еще с 2021 года и до сих пор выглядит технически современно. Зато Rocket League до сих пор использует Unreal Engine 3 – движок, который вышел еще в конце 2006 года. Поэтому игра годами получала только локальные улучшения, а ее техническая база давно считалась устаревшей.

Переход на Unreal Engine 6 может стать для Rocket League крупнейшим технологическим обновлением за всю историю игры. Пока Epic Games не раскрывает деталей относительно даты релиза обновления или конкретных изменений в геймплее. Также неизвестно, коснется ли апгрейд системы физики, сетевого кода и киберспортивной инфраструктуры.

Отдельное внимание привлекает и сам Unreal Engine 6. Предыдущая версия движка – Unreal Engine 5 – дебютировала в 2020 году и быстро стала стандартом для современных AAA-игр благодаря технологиям Nanite и Lumen. В то же время движок получил противоречивую репутацию из-за проблем с оптимизацией и производительностью во многих новых релизах.

На этом фоне интересно, сможет ли Unreal Engine 6 не только улучшить графику, но и решить главные претензии разработчиков и игроков к современным играм на движке Epic Games.