Playground Games официально подтвердила, что новая Fable выйдет не только на Xbox Series X/S и ПК, но и на PlayStation 5. Информация появилась после прямого вопроса одного из фанатов в соцсети X, где студия дала максимально четкий ответ без двусмысленностей, пишет 24 Канал.

У сообщении говорится, что Fable будет доступна "на старте" для Xbox Series X/S, Game Pass, Steam и PlayStation 5. Это окончательно опровергло предположение, что ролевая игра может остаться частью традиционной эксклюзивной экосистемы Microsoft.

Fable таки выйдет на PS5 / Скриншот 24 Канала

В последние недели вокруг этого возникло немало путаницы. Причиной стали заявления генерального директора Xbox Аши Шармы и руководителя Xbox Game Studios Мэтта Бути. Они сообщили, что компания "пересмотрит подход к эксклюзивности", из-за чего многие игроки предположили возможный пересмотр ранее анонсированных платформ для будущих релизов.

Лично мне несколько странно было читать споры и предположения геймеров, которые серьезно обсуждали возможность того, что Xbox сделает эксклюзивной игру, которую уже объявило на PlayStation 5.

Впрочем, в случае с Fable этого не произошло. Наоборот – Microsoft, похоже, продолжает курс на мультиплатформенность даже для своих крупнейших франшиз. Особенно символично это выглядит на фоне новостей о выходе Halo: Campaign Evolved на PlayStation 5, что ещё несколько лет назад казалось невозможным, обращает внимание Games Radar.

Будет ли еще один перенос Fable?

Кроме того, Playground Games фактически подтвердила, что релиз Fable не перенесли. Разговоры о возможном выходе игры за пределы 2026 года появились после длительной информационной тишины, однако студия косвенно опровергла эти слухи через новую вакансию на LinkedIn.

В заметке компания прокомментировала:

С выходом Fable позже в этом году мы продолжаем нанимать специалистов различных направлений, чтобы привлечь еще больше исключительных талантов в команду.

Таким образом Playground Games дала понять, что RPG все еще планируют выпустить во второй половине 2026 года.

Пока студия сосредоточена на поддержке недавно выпущенной Forza Horizon 6, однако инсайдеры и фанаты ожидают, что уже в ближайшие месяцы Microsoft активнее вернется к продвижению Fable. Особенно учитывая Xbox Showcase в рамках Summer Games Fest, который состоится 7 июня. Именно там могут показать новый трейлер или даже геймплей будущей RPG.