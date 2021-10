Усе не так просто: відомий інсайдер розповів про проблеми з розробкою Battlefield 2042

Відомий інсайдер Том Хендерсон розповів про розробку відеогри Battlefield 2042. Він відзначив, що на етапі тестувань використовувався не старий білд, а загалом у цього проєкту є чимало проблем.

Напевно, всі шанувальники серії Battlefield знають, що відкриті тестування нової частини пройшли досить невдало. Гравці, які зіграли в бету, активно скаржилися на різноманітні проблеми, а особливо вони відзначали баги та інші технічні недоліки.

Розробники вже встигли написати, що на етапі тестувань використовувався старий білд, а до релізу, який вже змістили на місяць, вони все виправлять. Щоправда, виявляється, що все не так й просто. Розібратися в цьому питанні вирішив відомий інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово ділився правдивою інформацією про ігри з серії Battlefield. Він поспілкувався зі співробітником студії DICE, який розповів йому чимало цікавого про розробку нової частини.

Том відзначив, що під час бети використовувався не такий і старий білд. Згідно з даними інсайдера, цей білд зібрали не кілька місяців тому, а в першій половині вересня. Він написав, що в файлах гри можна знайти інформацію, що востаннє його змінювали 20 вересня. Варто додати, що згідно з даними Тома, спочатку старт цих тестувань планувався на 22 вересня. Також інсайдер написав, що розробники неспроста так рідко публікують геймплейні кадри. Річ у тім, що зараз у них є певні проблеми з продуктивністю та стабільністю гри.

Джерела журналіста відзначають, що у всьому винне керівництво, яке ігнорує більшість проблем, а також не дуже зацікавлене в цьому проєкті. Том написав, що деяким менеджерам дуже подобається гра Call of Duty: Modern Warfare 2019. Саме тому в новій частині й з'явиться не стандартна система класів, а спеціалісти в стилі серії Call of Duty. А також інсайдер відзначив, що на закриту презентацію цієї відеогри керівництво покликало інфлюенсерів, які грають в Call of Duty, але не цікавляться Battlefield. Згідно з даними журналіста, ситуація напружена, а деякі співробітники DICE навіть думають, що після релізу можуть "полетіти голови".

Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.