Усе задля позитивної атмосфери: геймери розкритикували одну з функцій у Battlefield 2042

Розробники з компанії DICE відзначили, що в грі Battlefield 2042 буде фільтр ненормативної лексики. Подібне рішення деяким фанатам серії не сподобалося, а тому вони вирішили показати своє невдоволення.

Уже цього тижня розпочнуться відкриті тестування відеогри Battlefield 2042. А тому представники компанії DICE, напередодні цієї події, поділилися інформацією про свою ініціативу з назвою "Позитивна гра". Щоправда, не всі їхні рішення сподобалися шанувальникам серії Battlefield.

Детальніше про тестування Стали відомі дати відкритого тестування та системні вимоги бети Battlefield 2042

Якщо коротко, то розробники розповіли про заходи, які вони планують вживати для того, щоб створити у грі позитивну атмосферу. Також автори відзначили, що всі гравці в Battlefield 2042 повинні: грати чесно, поважати інших геймерів та розповсюджувати лише той контент, який прийнятний для всіх. З цікавого можна ще відзначити, що в новій грі буде використовуватися система Easy Anti-Cheat (EAC), а блокувати чітерів будуть без жодних попереджень та одразу на всіх платформах (за IP-адресою чи "залізом").

Здавалося, що розробники з DICE зробили все правильно, але чимало геймерів однаково залишилося незадоволеними. Річ у тім, що в Battlefield 2042 буде фільтр ненормативної лексики для текстового чату. А найголовніше, що він буде працювати постійно, тобто вимкнути його не вийде. Тема дійсно "гаряча", наприклад, на Reddit два пости з її обговоренням зібрали сумарно понад 800 коментарів.

Загалом геймери не розуміють, навіщо у гру для дорослих (рейтинг 18+) додавати фільтр ненормативної лексики. Гравці відзначають, що подібну функцію просто обійти, а в попередніх версіях вона взагалі некоректно працювала. На їхню думку, автори повинні додати можливість для її вимкнення, щоб геймери отримали свободу вибору в цьому питанні. Наостанок варто відзначити, що незадоволені гравці зараз намагаються достукатися до DICE, а тому, можливо, ця історія ще матиме якесь продовження.

Новий трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.