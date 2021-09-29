Вже на початку жовтня кожен охочий зможе абсолютно безплатно випробувати одну з найочікуваніших відеоігор цієї осені – Battlefield 2042, про це повідомили видавці та розробники проєкту.
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Під час тестування гравцям буде доступний режим "Захоплення" на мапі "Космодром", що зображена у трейлері нижче. У ньому на геймерів очікують масштабні командні бої, за участі 128 бійців (64 на PS4 та Xbox One), в яких завданням угруповань буде боротьба за захоплення та утримання важливих контрольних точок.
Трейлер бета-тестування Battlefield 2042
Попередньо завантажити гру можна буде уже з 5 жовтня, а саме тестування розпочнеться о 10:00 за Києвом наступного дня. Слід зазначити, що з 6 жовтня бета буде доступною лише для власників підписок EA Play та EA Play Pro, а також для тих, хто здійснив попередню покупку гри.
Будь-який охочий геймер зможе долучитися до епічних бойових дій абсолютно безплатно з 8 жовтня. Тестування проєкту триватиме до ранку неділі – 10 жовтня.
Розклад тестування Battlefield 2042 / зображення з twitter
Разом з оголошенням дати тестування, розробники також представили системні вимоги Battlefield 2042 на ПК. Хоча параметри вказані для відкритого бета-тесту, скоріше за все вони залишаться актуальними і для кінцевої версії гри.
Мінімальні | рекомендовані системні вимоги:
- Процесор: AMD Ryzen 5 3600 або Intel Core i5 6600K | AMD Ryzen 7 2700X або Intel Core i7 479016 ГБ
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ | 16 ГБ
- Відеокарта: 4 ГБ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 560 | 8 ГБ NVIDIA GeForce RTX 3060 або AMD Radeon RX 6600
- Місце на диску: 100 ГБ | 100 ГБ (SSD)