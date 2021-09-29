Уже в начале октября каждый желающий сможет абсолютно бесплатно испытать одну из самых ожидаемых видеоигр этой осени – Battlefield 2042, об этом сообщили издатели и разработчики проекта.

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Во время тестирования игрокам будет доступен режим "Захват" на карте "Космодром", изображенной в трейлере ниже. В нем на геймеров ожидают масштабные командные бои с участием 128 бойцов (64 на PS4 и Xbox One), в которых задачей группировок будет борьба за захват и удержание важных точек.

Трейлер бета-тестирования Battlefield 2042



Предварительно загрузить игру можно будет уже с 5 октября, а само тестирование начнется в 10:00 по Киеву на следующий день. Следует отметить, что с 6 октября бета будет доступна только для владельцев подписок EA Play и EA Play Pro, а также для тех, кто осуществил предварительную покупку игры.

Любой желающий геймер сможет приобщиться к эпическим боевым действиям абсолютно бесплатно с 8 октября. Тестирование проекта продлится до утра воскресенья – 10 октября.

Расписание тестирования Battlefield 2042 / изображение с twitter

Вместе с объявлением даты тестирования, разработчики также представили системные требования Battlefield 2042 на ПК. Хотя параметры указаны для открытого бета-теста, скорее всего они останутся актуальными и для конечной версии игры.

Минимальные | рекомендованные системные требования:

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 6600K | AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 4790 16 ГБ

AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 6600K AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7 4790 Оперативна память: 8 ГБ | 16 ГБ

8 ГБ 16 ГБ Видеокарта: 4 ГБ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560 | 8 ГБ NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600

4 ГБ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560 8 ГБ NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 Место на диске: 100 ГБ | 100 ГБ (SSD)

Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября 2021 года на ПК, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X | S.