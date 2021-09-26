Warzone как раз из тех игр фанаты которых всегда пытаются установить для себя личные рекорды. Хотя осуществить как можно больше убийств – это совместная команда цель, на которой обычно все и сосредотачиваются, некоторые геймеры все же ставят несколько другую планку и пытаются выиграть матч как можно скорее, но побороть время команды о которой сегодня пойдет речь кажется невозможным.

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Матчи Warzone, проходящие на острове Возрождения значительно короче тех, что происходят в Верданске. Кроме того, что карта значительно меньше, что в свою очередь делает перестрелки более частыми, так и количество игроков чрезвычайно мало. На этой карте максимум участников – 40 человек, а это меньше трети от тех, что борются за победу в Верданске (150).

Взгляд на остров Возрождения с высоты / изображение callofduty.com

Это все помогает искусным геймерам, ставящим целью одержать победу на этой карте как можно быстрее и обычно получающим результат около четырех минут. Подобным занимались как обычные игроки, так и такие известные контентмейкеры как NICKMERCS. Во время своих попыток они пытаются как можно скорее уничтожить всех врагов, шныряя картой в их поисках. Однако недавний результат геймера под ником Novik действительно невозможно побить, поскольку он со своими друзьями умудрился одержать победу в Warzone всего за 1 секунду.

В видео которое геймер выложил на своем канале, он и трое его друзей быстро понимают, что лобби матча не заполняется должным образом, а даже наоборот пустеет. В начале видео видно, что старта игры ждут 9 человек, а это значит, что отряду, которым руководит Novik для победы надо будет одолеть всего лишь пять соперников. Однако четыре человека, явно не заинтересованые идеей борьбы против такого малого количества врагов, одновременно покидают лобби.

Несмотря на это отсчет до начала матча все же стартует, а за 30 секунд до его окончания и сольный игрок выходит из игры. Однако, вместо того, чтобы Novik и компания попали в главное меню, поскольку в лобби больше никого нет, игра все равно начинается. Как только игроки готовятся к десантированию, в нижней части экрана появляется текст "Победа Warzone".

Рекордно быстрая победа в Warzone



Конечно, подобный матч никогда не должен был начинаться и все это своего рода нонсенс и технический баг игры, однако с другой стороны это все же настоящая зарегистрирована победа Novika и его команды, хотя она и полностью базируется на удачи. Более того, этот своеобразный "рекорд" никогда не будет побит, ведь секундную победу невозможно превзойти – возможна лишь ничья.