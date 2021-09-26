Warzone якраз із тих ігор фанати яких завжди намагаються встановити для себе особисті рекорди. Хоча здійснити якомога більше вбивств – це спільна команда мета, на якій зазвичай всі й зосереджуються, деякі геймери все ж ставлять дещо іншу планку та намагаються виграти матч якомога швидше, але побороти час команди про яку сьогодні йтиме мова видається неможливим.

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Матчі Warzone, що проходять на мапі острів Відродження значно коротші за ті, що відбуваються у Верданську. Окрім того, що карта значно менша, що своєю чергою робить перестрілки більш частими, так і кількість гравців надзвичайно мала. На цій мапі максимумом учасників є 40 людей, а це менше третини від тих, які змагаються за звитягу у Верданську (150).

Погляд на острів Відродження з висоти / зображення callofduty.com

Це все допомагає майстерним геймерам, які ставлять за мету здобути перемогу на цій мапі якнайшвидше та зазвичай отримують результат близько чотирьох хвилин. Подібним займалися як звичайні гравці, так і такі відомі контентмейкери як NICKMERCS. Під час своїх спроб вони намагаються якомога швидше знищити усіх ворогів, нишпорячи мапою у їх пошуках. Однак нещодавній результат геймера під ніком Novik дійсно неможливо побити, оскільки він зі своїми друзями примудрився отримати перемогу у Warzone всього за 1 секунду.

У відео яке геймер виклав на своєму каналі, він та троє його друзів швидко розуміють, що лобі матчу не заповнюється належним чином, а навіть навпаки стає більш порожнім. На початку відео видно, що на старт гри очікують 9 осіб, а це означає, що загону, яким керує Novik задля перемоги треба буде здолати всього лише п'ять суперників. Однак чотири людини, явно не зацікавлені ідеєю боротьби проти такої малої кількості ворогів, одночасно покидають лобі.

Попри це відлік до початку матчу все ж стартує, а за 30 секунд до його закінчення і сольний гравець виходить з гри. Проте, замість того, щоб Novik та компанія потрапили у головне меню, оскільки у лобі більше нікого немає, гра все одно розпочинається. Як тільки гравці готуються до десантування, у нижній частині екрану з'являється текст "Перемога Warzone".

Рекордно швидка перемога у Warzone



Звісно, подібний матч ніколи не мав би розпочинатися і все це свого роду нонсенс та технічний баг гри, проте з іншого боку це все ж справжня зареєстрована перемога Novika та його команди, хоча вона й повністю базується на удачі. Щобільше, цей своєрідний "рекорд" ніколи не буде побито, адже односекундна перемога не може бути перевершена – можлива лише нічия.