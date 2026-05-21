Гравцям Forza Horizon 6 більше не доведеться ламати голову над тим де ж заробити грошенят аби розблокувати для себе якийсь цікавий автомобіль, інформує 24 Канал.

Як зустріли японську автомобільну пригоду?

Реліз Forza Horizon 6 став одним з найбільших запусків відеоігор останнього часу.

Проєкт від Playground в перший же день побив рекорд ігор Xbox у Steam, встановивши піковий онлайн у понад 273,1 тисячі користувачів.

На додачу, критики просто в захваті від нового симулятора перегонів, а його рейтинги на metacritic вражають – 91/100 та 89/100 на Xbox та ПК відповідно.

Новий стандарт для перегонів у відкритому світі вже тут, і це справді шедевральна робота,

– наголошує Люк Рейлі з IGN.

Як відкрити всі авто у Forza Horizon 6?

Геймери виявили фундаментальні принципи створення "грошової ферми" у грі, інформує gamesradar+.

По суті, метод полягає в тому аби налаштувати усі допоміжні функції керування та відпустити свій автомобіль їздити самотужки, "фармлячи" для вас ігровий досвід та гроші.

Детальніше про цей "експлойт" розповів ютуб-блогер XMBWesley. У своєму прикладі він використав авто Subaru Impreza 22B-STI версії 1998 року, оскільки воно має низку бонусів, які максимізують винагороди.

Після цього, гравець налаштував максимальну допомогу для водія, яка фактично почала керувати автомобілем за нього.

Також блогер поділився кодом власної траси, на якій вас очікує купа перешкод, що допоможуть швидше накопичувати досвід та кошти.

Зароблене таким чином багатство можна використати аби викупити всі автомобілі, що наразі доступні в грі.

Щоправда, якщо ви хочете скористатися цим методом, то краще поспішити, допоки розробники не прибрали таку можливість.

Який план розробників з підтримки проєкту?

Playground Games підтвердила, що планує активно підтримувати гру після релізу, взявши за приклад модель з гри-попередниці Forza Horizon 5.

Тож у майбутньому на геймерів очікують сезонні оновлення, нові авто та великі DLC.

Наразі ж власники Premium Edition вже отримають два великих expansion-паки після повноцінного виходу гри, а Car Pass додаватиме по новій машині щотижня.

Також майже одразу після релізу стартуватиме перший Festival Playlist, який принесе нові автомобілі, івенти та сезонний контент, інформує Windows Central.