Для шанувальників класики: всі деталі про ремастер Rome: Total War і порівняння з оригіналом

Джерело:24 канал
Компанія Creative Assembly кілька днів тому анонсувала ремастер культової гри Rome: Total War. Цього разу вони поділилися новими деталями та відеопорівнянням з оригіналом.
Оригінальна гра Rome: Total War вийшла ще у вересні 2004 року та мала шалений попит серед геймерів. Вона стала проривною для серії, а також першим серйозним успіхом компанії Creative Assembly. Тому розробники вирішили віддати своєрідну данину поваги цій відеогрі, бо це буде перший ремастер в історії серії Total War.
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Вигляд глобальної мапи у ремастері Rome: Total War / Фото крамниця Steam
Вигляд поля бою у ремастері Rome: Total War / Фото крамниця Steam
Вже цього тижня розробники опублікували на своєму ютуб-каналі відеопорівняння ремастера з оригіналом. Вони показали зміни на глобальній мапі кампанії, але особливу увагу приділили боям та змінам моделей юнітів та інших об'єктів. Також у цьому відео розробники показали оновлену систему освітлення (гра стала світлішою) та ще раз нагадали про підтримку надшироких екранів.
Порівняння ремастера Rome: Total War з оригіналом – відео
Реліз оновленої відеогри має відбутися вже 29 квітня, а вже зараз її можна придбати у крамниці Steam за 650 гривень. Також важливо відзначити, що всі власники оригінальної Rome: Total War зможуть придбати ремастер зі знижкою у 50% до 1 червня цього року.