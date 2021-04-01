Для шанувальників класики: всі деталі про ремастер Rome: Total War і порівняння з оригіналом

Компанія Creative Assembly кілька днів тому анонсувала ремастер культової гри Rome: Total War. Цього разу вони поділилися новими деталями та відеопорівнянням з оригіналом.

Оригінальна гра Rome: Total War вийшла ще у вересні 2004 року та мала шалений попит серед геймерів. Вона стала проривною для серії, а також першим серйозним успіхом компанії Creative Assembly. Тому розробники вирішили віддати своєрідну данину поваги цій відеогрі, бо це буде перший ремастер в історії серії Total War.

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Детальний список особливостей ремастера Rome: Total War:

У перевидання увійдуть доповнення Alexander та Barbarian Invasion, а також оригінальна Rome: Total War Collection.

З'явиться 16 додаткових ігрових фракцій, які раніше були заблоковані (всього буде 38).

Оновлені моделі юнітів, будівель, об'єктів, а також кліматичні та інші погодні ефекти.

Додана підтримка 4K і надшироких екранів.

Гра стане зручніше та простіше, бо з'являться деякі сучасні функції: тактична мапа у режимі битви, а також нові шари та теплова мапа у режимі кампанії.

Додано новий тип агентів – торговці, які налагоджують торгові зв'язки та можуть отримувати доступ до ресурсів.

Покращена робота камери.

З'явиться функція кроссплею.

Підтримка модифікацій.

Оновлене навчання для новачків.

Вигляд глобальної мапи у ремастері Rome: Total War / Фото крамниця Steam

Вигляд поля бою у ремастері Rome: Total War / Фото крамниця Steam

Вже цього тижня розробники опублікували на своєму ютуб-каналі відеопорівняння ремастера з оригіналом. Вони показали зміни на глобальній мапі кампанії, але особливу увагу приділили боям та змінам моделей юнітів та інших об'єктів. Також у цьому відео розробники показали оновлену систему освітлення (гра стала світлішою) та ще раз нагадали про підтримку надшироких екранів.

Порівняння ремастера Rome: Total War з оригіналом – відео

Реліз оновленої відеогри має відбутися вже 29 квітня, а вже зараз її можна придбати у крамниці Steam за 650 гривень. Також важливо відзначити, що всі власники оригінальної Rome: Total War зможуть придбати ремастер зі знижкою у 50% до 1 червня цього року.