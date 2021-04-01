Компания Creative Assembly несколько дней назад анонсировала ремастер культовой игры Rome: Total War. На этот раз они поделились новыми деталями и видеосравнением с оригиналом.

Оригинальная игра Rome: Total War вышла еще в сентябре 2004 года и имела большой спрос среди геймеров. Она стала прорывной для серии, а также первым серьезным успехом компании Creative Assembly. Поэтому разработчики решили отдать своеобразную дань уважения этой видеоигре, поскольку это будет первый ремастер в истории серии Total War.

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Детальный список особенностей ремастера Rome: Total War:

В переиздание войдут дополнения Alexander и Barbarian Invasion, а также оригинальная Rome: Total War Collection.

Появится 16 дополнительных игровых фракций, которые ранее были заблокированы (всего будет 38).

Обновлены модели юнитов, зданий, объектов, а также климатические и другие погодные эффекты.

Добавлена поддержка 4K и сверхшироких экранов.

Игра станет удобнее и проще, потому что появятся некоторые современные функции: тактическая карта в режиме битвы, а также новые слои и тепловая карта в режиме кампании.

Добавлен новый тип агентов – торговцы, которые налаживают торговые связи и могут получать доступ к ресурсам.

Улучшена работа камеры.

Появится функция кроссплея.

Поддержка модификаций.

Обновлено обучение для новичков.

Вид глобальной карты в ремастере Rome: Total War / Фото магазин Steam

Вид поля боя в ремастере Rome: Total War / Фото магазин Steam

Уже на этой неделе разработчики опубликовали на своем ютуб-канале видеосравнение ремастера с оригиналом. Они показали изменения на глобальной карте кампании, но особое внимание уделили боям и изменениям моделей юнитов и других объектов. Также в этом видео разработчики показали обновленную систему освещения (игра стала светлее) и еще раз напомнили о поддержке сверхшироких экранов.

Сравнение ремастера Rome: Total War с оригиналом – видео

Релиз обновленной видеоигры должен состояться уже 29 апреля, а уже сейчас ее можно приобрести в магазине Steam за 650 гривен. Также важно отметить, что все владельцы оригинальной Rome: Total War смогут приобрести ремастер со скидкой в 50% до 1 июня этого года.