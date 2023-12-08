З'явилася цікава теорія про те, як "правильно" дивитися трейлер GTA 6

Шанувальник Rockstar висунув цікаву гіпотезу про те як саме потрібно дивитися дебютний трейлер GTA 6, щоб він розкрив історію головної героїні. Детальніше – у матеріалі.

Перший трейлер GTA 6 ще довго буде перебувати під детальним аналізом з боку геймерів, які намагаються "дістати" з нього усю можливу інформацію про майбутній проєкт.

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Наприклад користувач Reddit під ніком Hurdenn поділився цікавою теорією про те, що ролик слід дивитися у зворотному напрямку.

Дивлячись трейлер вперше, більшість геймерів побачать як головна героїня гри Люсія виходить із в’язниці, а потім зустрічає іншого протагоніста (якого, згідно з витоками, звати Джейсон), закохується і вони разом починають займатися пограбуваннями та іншою злочинною діяльністю.

Однак, дивлячись на відредаговану геймером версію цих подій, відкривається новий погляд на історію: Люсія спочатку знайомиться із Джейсоном, вони разом грабують магазин (можливо навіть хлопець штовхає її на такий крок), а потім дівчину заарештовують.

Трейлер GTA 6 задом наперед: дивитися відео

Зрозуміло, що це лише теорія одного геймера і не більше, але, погодьтеся, вона має вельми правдоподібний вигляд.

Так чи інакше, до релізу GTA 6 ще стільки часу, що шанувальники Rockstar висунуть ще сотню подібних гіпотез, а те, які з них виявляться правдивими, ми все одно дізнаємося лише у 2025 році.