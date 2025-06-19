Наразі кількість учасників турніру зменшилась до восьми, зазначає 24 Канал. Про кожну з команд, які пройшли до чвертьфіналу, детальніше розповідаємо у матеріалі.

Дивіться також Усе, що треба знати про плей-оф BLASTtv Austin Major 2025: дати, команди та інші деталі

Нагадаємо, колективи змагаються за головний приз у розмірі 500 000 доларів. Для команди, що займе друге місце, грошова нагорода значно менша – 170 000 доларів. Третьому дістануться 80 000 доларів. Тож можна зрозуміти, наскільки напруженою і запеклою буде ця боротьба.

Team Vitality

Французька команда Team Vitality наразі майже одноголосно вважається фаворитом "мейджора". Принаймні така картина вимальовується, якщо прислухатись до думок блогерів та оглядачів кіберспорту. Цей рік для команди є надзвичайно вдалим, адже вона здобула перемоги на BLAST Lisbon, BLAST Rivals, IEM Melbourne та IEM Dallas, які стали ідеальною підготовкою до найбільшого турніру року.

Команда не програла жодного матчу з лютого, здобувши другу за тривалістю серію перемог у кіберспорті з Counter-Strike. Це ставить NAVI перед великою загрозою, адже суперник надзвичайно потужний.

Особливою силою Team Vitality є їхня здатність до глибокого аналізу суперників та адаптації тактики під конкретні матчі. Команда демонструє впевнену гру на технічно складних картах, де важливі точність виконання та координація дій. Французький колектив традиційно показує свою найкращу гру саме на "мейджорах", де досвід та психологічна підготовка стають вирішальними факторами успіху.

Матьє "ZywOo" Ербо наразі вважається найкращим гравцем Counter-Strike 2 на планеті й має чудову нагоду завоювати свій другий титул чемпіона світу в Остіні. Загалом же склад Vitality поєднує досвідчених ветеранів та молодих талантів, створюючи баланс між стабільністю та свіжими ідеями. Організація відзначається професійним підходом до підготовки та інноваційними методами тренування, що дозволяє гравцям розкривати свій потенціал на найвищому рівні.

За прогнозами експертів Favbet, саме Team Vitality може стати переможцем всього турніру: її коефіцієнти мають значний відрив від найближчого конкурента – 1.60 проти 4.00.



Слідкувати за успіхами зіркових колективів можна разом з Favbet. Ба більше, кожен може спробувати передбачити результати матчів турніру завдяки акції "Клікнув-пікнув", яка триватиме до 22 червня 2025 року. Якщо увійти до 200 користувачів, які наберуть найбільше балів, є шанс отримати частину призового фонду, який складає 1 мільйон гривень.

NAVI

Natus Vincere лишається однією з найтитулованіших українських організацій у світі кіберспорту й однією з найпопулярніших кіберспортивних команд загалом у світі, судячи з кількості годин, які фанати витрачають на перегляд їхніх матчів.

NAVI виходить на BLAST.tv Austin Major 2025, сподіваючись відновити свою колишню славу, оскільки останнім часом команда зазнала чимало невдач, які почалися ще минулого року. Зараз колектив опустився на сьоме місце в рейтингу HLTV, хоча дуже довго перебував на першому.

Після нещодавніх перемог над такими командами, як MIBR та Aurora Gaming, NAVI та всі українські фанати сподіваються на перемогу.

NAVI гратиме проти Team Vitality в передостанній день "мейджора", 21 червня.

FURIA

Бразильська команда FURIA, що перебуває під керівництвом легендарного FalleN, показала чудовий результат на турнірі. Три перемоги над Lynn Vision, M80 і B8 дозволили колективу пройти кваліфікацію з рахунком 3:1, поступившись лише бразильцям з PaiN Gaming.

FURIA є однією з найяскравіших представниць південноамериканського Counter-Strike, яка протягом останніх років стабільно тримається в топі світових рейтингів. Колектив відзначається агресивним стилем гри та неймовірною синхронністю в командних діях, що робить їх небезпечними суперниками для будь-якої команди.

Тактичний арсенал FURIA базується на швидких ротаціях та несподіваних рішеннях, які часто застають суперників зненацька. Команда демонструє особливу силу на картах типу Mirage та Inferno, де їхній агресивний стиль гри дозволяє контролювати темп матчу.

Команда знову гратиме проти PaiN Gaming 19 червня.

PaiN Gaming

Ще один бразильський колектив, представлений на "мейджорі" в Остіні. PaiN Gaming – одна з кількох організацій, що лідирують у південноамериканському Counter-Strike.

Перемог над Nemiga Gaming, бразильцями FURIA та Lynn Vision Gaming вистачило для проходження до плей-оф. Однак, зазначають оглядачі, на плей‑оф команда виглядає менш досвідченою. База їхніх карт обмежена, а відсутність великої практики у матчах Bo3 на високому рівні може зіграти проти них.

Команда вирізняється молодістю свого складу та інноваційними тактичними рішеннями, які часто ставлять суперників у скрутне становище. Особливою силою PaiN Gaming є адаптивність під час матчів та здатність швидко перебудовуватися залежно від стилю суперника.

MOUZ

Підйом MOUZ на друге місце у світовому рейтингу HLTV свідчить про те, що німецька організація набрала хорошу форму у 2025 році. З березня колектив не опускався нижче першої четвірки, перемігши такі команди, як G2 Esports, The MongolZ і Team Liquid на шляху до фіналів на BLAST Lisbon і IEM Dallas.

Сила команди полягає в універсальності та непередбачуваності їхньої гри, адже кожен гравець здатний взяти на себе роль лідера в критичні моменти матчу. Оглядачі відзначають високий рівень їхньої координації та тактичної підготовки.

FaZe Clan

FaZe Clan називають однією з найвпливовіших організацій у світі кіберспорту, чий склад з Counter-Strike 2 традиційно містить зірок світового рівня. Команда відзначається видовищним стилем гри та здатністю проводити неймовірні індивідуальні дії, які часто стають вирішальними в ключових раундах. Філософія гри FaZe базується на максимальному розкритті індивідуального потенціалу кожного гравця в рамках командної тактики.

Прихід українця Олександра "s1mple" Костилєва вже привернув увагу фанатів, які гадають, чи зможе один із найсильніших гравців допомогти команді вирвати перемогу з рук конкурентів.

Варто зазначити, що "мейджор" в Остіні не був для FaZe Clan легкою прогулянкою, адже колектив зазнав поразки на 3DMAX та Legacy. Однак ознаки потенціалу з'явилися після перемоги над MIBR з рахунком 2:0. FaZe Clan стала останньою командою, яка пройшла до третього етапу.

Колектив демонструє високий рівень гри на всіх популярних картах, але особливо сильний на локаціях, де важливі індивідуальні дуелі та швидкі тактичні рішення.

FaZe Clan гратиме проти The MongolZ 20 червня.

The MongolZ

Ставши національною командою Монголії з Counter-Strike у березні, The MongolZ закріпилися в п'ятірці найкращих команд світу. Зараз про неї говорять усі, враховуючи чудові результати на престижних турнірах. Потрапляння до четвірки найкращих команд на IEM у Мельбурні та IEM у Далласі, а також перемоги над кількома колишніми переможцями "мейджорів" ставлять колектив у ряд претендентів на перемогу.

The MongolZ представляють азійський регіон у плей-оф турніру, демонструючи унікальний стиль гри, який поєднує східні тактичні традиції з сучасними трендами Counter-Strike 2. Їхній підхід до гри відзначається креативністю та несподіваними рішеннями.

Сила The MongolZ полягає в їхній непередбачуваності та здатності адаптуватися до різних стилів суперників, що робить підготовку проти них особливо складною. Команда демонструє стабільну гру на різноманітних картах, показуючи універсальність та глибоке розуміння ігрових механік.

У плей-оф вийшла і російська команда Team Spirit, проте наразі її не бачать серед кандидатів на перемогу. Колектив гратиме з MOUZ 20 червня.