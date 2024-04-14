Тодд Говард прокоментував можливість запуску серіалу по The Elder Scrolls, після успіху Fallout

Після успішного старту серіальної адаптації всесвіту відеоігор Fallout, багаторічний голова студії Bethesda прокоментував шанси на подібне майбутнє іншої відомої франшизи – The Elder Scrolls.

11 квітня на сервісі Amazon Prime вийшов довгоочікуваний серіал за мотивами гри Fallout, який попри всі острахи став справжнім хітом як серед затятих геймерів, так і серед аудиторії, не знайомої з ігровим оригіналом.

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Після успіху проєкту, журналісти IGN поцікавилися у легендарного директора Bethesda чи не планується часом телевізійна або ж кіноадаптація іншої відомої ігрової серії – The Elder Scrolls.

Говард коротко відповів, що наразі відхиляв усі пропозиції від різних студій, заявивши, що чекає можливості, де він і його команда могли б із пристрастю бути залученими у створення проєкту, протягом усього його виробництва, а не просто віддати права на всесвіт заради випуску "чергового" фільму чи серіалу.

Трейлер серіалу – дивитися відео

Як розповів Тодд, з Fallout була та ж історія, адже він десятиліттями відхиляв пропозиції щодо адаптації, поки не знайшов "правильну" людину та студію для цієї справи.

Переломною стала бесіда з виконавчим продюсером Джонатаном Ноланом, який погодився створити абсолютно нову історію для Fallout від Amazon.

Попри все сказане, директор Bethesda все ж не виключає повторення ситуації й з адаптацією "сувоїв".

Я не можу передбачити майбутнє, але це був один із найприємніших проєктів, які я коли-небудь робив, і усі в студії в захваті від того, що все вийшло саме так, – розповів Говард.

Тож шанувальникам творчості Bethesda лишається лишень очікувати поки зірки не зійдуться як треба.