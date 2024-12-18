STALKER 2 окупилася і вже ведуться перемовини про серіал для Netflix

Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, розроблена студією GSC Game World, стала прибутковою вже через кілька днів після релізу. Культова гра, яку за перші 36 годин продалася тиражем в понад 1 мільйон копій, а її успіх привернув увагу Netflix. Наразі ведуться перемовини про потенційну телеадаптацію.

Довгоочікуваний реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля виявився фінансово успішним для її розробника, компанії GSC Game World. За словами власника компанії Максима Кріппи, гра швидко продалася неймовірним тиражем, що забезпечило її прибутковість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Це не просто цифра – це доказ того, як сильно гравці по всьому світу чекали на повернення легендарної серії,

– розповів Кріппа.

Популярність гри виходить за рамки продажів. У листопаді користувачі Twitch провели понад 20 мільйонів годин за прямими трансляціями, що ще раз продемонструвало її культурний вплив.

Кріппа розповів, що GSC Game World має амбітні плани щодо S.T.A.L.K.E.R. 2, які включають щонайменше два випуски завантажуваного контенту (DLC) та багатокористувацький режим.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 – це не просто гра. Це проект з величезним потенціалом", – зазначив Кріппа. Однак він утримався від будь-яких прогнозів щодо загальної кількості копій, які можуть бути продані.

Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 була значною справою, над проєктом працювала команда з приблизно 470 осіб. З них близько 200 співробітників працюють у різних країнах, тоді як близько 270 залишаються в Україні, попри постійні виклики, пов'язані з війною Росії проти країни.

Netflix планує зняти серіал по S.T.A.L.K.E.R. 2

Ще однією важливою подією є потенційна ймовірність появи серіальної адаптації гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Наразі ведуться переговори з Netflix, хоча остаточного рішення ще не прийнято.

Кріппа бачить можливість піти слідами польської CD Projekt Red, яка успішно перетворила "Відьмака" на популярний серіал Netflix.

S.T.A.L.K.E.R. 2 має таку ж перспективу, тільки в Україні,

– сказав Кріппа.

Він також розкрив свою фінансову участь у розробці гри. У 2020 році Максим став співвласником GSC Game World, отримавши 40% акцій компанії. До 2023 року він збільшив свою частку до 82%, а решта 18% належали Євгену Григоровичу, генеральному директору GSC Game World та керівнику ігрового напрямку.

Розробка гри була повністю профінансована коштом особистих інвестицій Кріппи, загальна сума яких склала десятки мільйонів доларів, хоча точна цифра не розголошується.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вже встигла помітно вплинути на ігрову індустрію. У перші ж дні після релізу вона увійшла до п'ятірки найпопулярніших ігор на ПК та Xbox у США, закріпивши за собою місце визначного хіта 2024 року.