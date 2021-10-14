Уся справа в деталях: 8 років рекорд зі швидкісного проходження Spelunky належав чітеру

Спідраннер з нікнеймом BarryMode понад 8 років утримав рекорд зі швидкісного проходження гри Spelunky Classic. Щоправда, виявилося, що він встановив його за допомогою сторонніх модів.

У квітні 2013 року спідраннер з нікнеймом BarryMode встановив новий світовий рекорд зі швидкісного проходження гри Spelunky Classic. Щоправда, він не просто пройшов цю відеогру за рекордний час (2 хвилини та 30 секунд), а й одразу на 23 секунди перевершив попередній результат, який вважався найкращим протягом трьох років.

Це цікаво Показав "народження" відомого прийому: розробник серії Mortal Kombat поділився архівним відео

У спільноті спідраннерів Spelunky Classic одразу ж виникла недовіра до цього рекорду. Річ у тім, що BarryMode був новачком у цій справі, а інші спідраннери, які активно грали в цю відеогру, навіть близько не могли наблизитися до цього рекорду. Його одразу ж запідозрили в шахрайстві, щоправда, тоді гравці так й не змогли довести цього, а тому результат BarryMode вважався рекордним всі ці роки.

Але у лютому 2021 року користувачі Reddit помітили, що в його рекордному забігу не вистачає одного блоку на мапі, коли відбувається перехід з однієї локації на іншу. Усі одразу ж зрозуміли, що потрібно детальніше розібрати проходження BarryMode. Спідраннери дізналися, що блок зник через використання моду з назвою "Savable Spelunky", який потрібний для того, щоб щоразу отримувати однаковий набір рівнів. А сам блок зникає тому, що на його місці знаходиться прихований об'єкт, який й відповідає за генерацію однакових рівнів.

У лівому верхньому куті не вистачає одного блоку / Скриншот з відео

Варто відзначити, що в Spelunky Classic локації генеруються випадково, а тому спідраннери не можуть знати точно, який маршрут є оптимальним. Зрозуміло, що використання цього моду значно полегшує процес швидкісного проходження відеогри. Також користувачі помітили, що блок зникає лише на другому екрані переходу, а це означає, що BarryMode ще й об'єднав в одне відео одразу кілька забігів.

Сам він не став сперечатися, одразу ж визнав свою провину, а також видалив цей "рекордний" забіг. З сайту Speedrun.com його результат також вже зник, а тому виходить, що справжнім рекордсменом всі ці роки був користувач з нікнеймом ExplodingCabbage, який встановив свій рекорд ще у 2010 році (2 хвилини та 53 секунди).

Розбір фейкового проходження: відео